سجّلت سلطنة عمان اليوم 292 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 5671 حالة. وأفادت وزارة الصحة العمانية أن 119 حالة من حالات الإصابة المسجلة لعمانيين، و173 حالة لغير العمانيين، في حين بلغ عدد الوفيات 26 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1574 حالة للشفاء. قد يهمك أيضا: الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا" هدية بسيطة تكشف أهمية دعم المرضى ضمن برامجهم العلاجية معنويًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجّل 292 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.