22 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجّلت اليابان اليوم 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و11 وفاة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16372 إصابة، والوفيات إلى 768 حالة وفاة. قد يهمك أيضا: الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصومال إلى 1421 حالة

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