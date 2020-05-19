شكرا لقرائتكم خبر عن الخلايا الجذعية أمل جديد فى علاج حالات الصلع عند الرجال ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصلع الوراثى مشكلة تؤرق الكثير من الرجال ووجد الباحثين بجامعة بوسان بكوريا الجنوبية أمل جديد في علاج هذه الحالة من خلال استخدام الخلايا الجذعية فتظهر الدراسة أن علاجا مصنوعًا من الخلايا الجذعية المأخوذة من الأنسجة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى إعادة نمو الشعر والقضاء على مشكلة الصلع.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية اكتشف الباحثون أن الخلايا الدهنية تحتوي على هرمونات النمو التي يمكن أن تعمل على الشعر واستخدم المتطوعون في الدراسة الحل الجديد في فروة رأسهم مرتين يوميًا لمدة 16 أسبوعًا ولاحظ مؤلفو الدراسة زيادة كبيرة في عدد الشعر لدى المتطوعين.

يتم استخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من الأنسجة الدهنية لإنشاء محلول جديد ثبت أنه يؤدي إلى إعادة نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من الصلع الذكري، الصلع الوراثي المعروف أيضًا باسم الصلع الذكري - هو حالة تسببها عوامل وراثية وهرمونية وبيئية، وأكد الباحثون من مستشفى يانجسان التابع لجامعة بوسان الوطنية بكوريا الجنوبية، إنه يؤثر على حوالي 50 % من جميع الرجال ونسبة مماثلة من النساء فوق سن الخمسين.

قام الفريق بتجنيد 38 مريضا 29 رجلا وتسع نساء يعانوا من الصلع الوراثي ووجدوا زيادة كبيرة في عدد الشعر بعد 16 أسبوعا من استخدام العلاج.

يقول مؤلفو الدراسة أنه على الرغم من أن الصلع الذكري لا يهدد الحياة ، إلا أنه يمكن أن يقلل من احترام الذات والرفاهية النفسية لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

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هناك عدد قليل من الأدوية المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في الولايات المتحدة لعلاج تساقط الشعر ، ولكن الأكثر فاعلية يمكن أن يكون له آثار جانبية ، تم اكتشاف هذا الحل الجديد عندما اكتشف العلماء أن الأنسجة الدهنية الضامة تطلق هرمونات النمو التي تساعد الخلايا على التطور للشعر.

قام مؤلفو الدراسة بفحص هذه الخلايا الجذعية بمزيد من التفصيل ووجدوا أنها يمكن أن تؤدي إلى عدد من عوامل النمو تزيد من حجم بصيلات الشعر، وقال الباحث البروفيسور سانغ يوب أظهرت الدراسات الحديثة أن الحل يمكن أن يعزز نمو الشعر لدى الرجال والنساء المصابين بداء الثعلبة.