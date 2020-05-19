كورونا في أفريقيا.. 88 ألف إصابة و2834 وفيات

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/19 01:28 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا بلغت 88 ألف و 172 حالة.
وأوضح المركز، في بيان أن حالات التعافي بلغت 33 ألفاً و863 حالة ، فيما بلغت الوفيات 2834 وفاة.
وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 28 ألفا و106 حالات إصابة ، وجنوب القارة سجلت 17 ألفا و752 وفيما سجلت دول شرق إفريقيا 8894حالة الإصابة ، ووسط قارة السمراء 8665 إصابة ودول غرب القارة 24 ألفا و755 حالة إصابة
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