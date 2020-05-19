كيف تحافظ على صحتك خلال الإغلاق بسبب كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت منظمة "سليمينج وورلد" البريطانية المعنية بإنقاص الوزن بعض النصائح بشأن كيفية الحفاظ على الحالة الصحية في "الحياة الطبيعية الجديدة" بما في ذلك تعديل الأهداف وحب الطعام خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"،بحسب وكالة الأنباء الألمانية

ودعت المنظمة للتمسك بالعادات الصحية نوعا من التحدي في الوقت الحالي حيث انقلبت حياتنا اليومية رأسا على عقب، معتبرة أن الاهتمام بالصحة الجسدية والعاطفية لم يكن أبدا بمثل هذه الأهمية مثلما الآن، وعندما نفعل ذلك، فإن هذا يعود بالفائدة على أسرتنا بالكامل.

بعض المعلومات بشأن الاعتناء بنفسك خلال الإغلاق هنا أبرزها:

عدل أهدافك

إذا كان حفل الزفاف الذي كنتي تفقدين الوزن لأجله تأجل أو العطلة ألغيت، من المفهوم أن يكون هذا قد يقضى على دوافعك، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

لا تلغِ أهدافك بالكامل

ولكن قم بتعديلها حتى تلائم الوقت الحالي أكثر. فبدلا من، على سبيل المثال، التفكير في أقصى أهدافك بالوصول للوزن الذي تحلم به، تجد أنه من السهل التفكير في طموح صغير.

طهي المزيد من الوجبات

بدءا من الصفر أو التوجه لهواية جديدة مثل الركض أو فصول رقص عبر الانترنت. أو ببساطة اقطع عهدا على نفسك بممارسة المشي على أن تزيد المسافة يوميا.

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وضع جدول يومي

إذا كنت شخصا تستمتع بوجود الروتين في حياتك ، ضع جدولا يوميا جديدا والتزم به متى أمكنك ذلك، وفي ظل الالتزام بأوقات الوجبات العادية وأوقات النوم والأنشطة، سوف يصبح يومك منظما.

تحديد موعد

إذا كنت تفضل نهجا أكثر راحة، قم بتحديد موعدا مع نفسك لفعل شيء تستمتع به وهذا سوف يساعدك في الاقتراب من خسارة الوزن أو الأهداف الصحية.

حب الطعام

تناول طعاما مفيدا في المنزل يمكن أن يبقي مستويات الطاقة مرتفعة، والحفاظ على الوزن والشعور بأنك أفضل أيضا. وفي حين انه لا توجد أطعمة معينة تعزز جهاز المناعة، فإن الأنباء الجيدة أن تناول الطعام الصحي المتوازن المتنوع هو وسيلة رائعة لدعم جهاز المناعة.

وتشمل قائمة منظمة "سليمينج وورلد" للأغذية القليلة السعرات الحرارية، الفواكه والخضروات واللحوم الحمراء والمكرونة والبطاطس والبيض، وهي مشبعة وتساعد في الشعور بالامتلاء بقية اليوم.

وبتركيز وجباتك على الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية سوف تكون أقل عرضة للشعور بالجوع وأقل احتمالا للبحث عن الخيارات الأقل صحية نتيجة لذلك.

الخضروات والفواكه

الخضروات والفواكه في قلب الطعام الصحي، حيث أنها تبعث الطاقة ببطء كما أنها تحتوي على الألياف والمياه بالإضافة إلى أن الكثير منها منخفض السعرات الحرارية ولكنها تظل تسبب الشعور بالامتلاء.