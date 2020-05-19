إسرائيل تسجل وفاة واحدة و22 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسرائيل، الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الليلة الماضية ما رفع إجمالي الوفيات إلى 277 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 22 إصابة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و650 حالة.

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وأضافت أن 51 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و38 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، كما يعيش 39 من المصابين على أجهزة التنفس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 13299 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في مارس الماضي.