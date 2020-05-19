خبير سابق بـ"الصحة العالمية": كورونا ربما يتلاشى قبل تطوير لقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الأكاديمي الرائد وكبير أطباء الأورام السابق بمنظمة الصحة العالمية، كارول سيكورا، الجدل بعد أن قال عبر تويتر إن فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) ربما "يتلاشى من تلقاء نفسه" قبل تطوير أي لقاح مضاد.







وكان سيكورا، عميد كلية الطب بجامعة باكنغهام كتب على "تويتر": "هناك فرصة حقيقية بأن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح".

وعاد وكتب سيكورا إن كلامه مجرد "رأي شخصي"، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، لأن "لا أحد يعلم ماذا سيحدث"، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

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وتتسابق البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد "كوفيد ـ 19"، الذي أودى بحياة أكثر من 312 ألف شخص حتى الآن، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت منظمة الصحة العالمية أن 8 لقاحات محتملة تخضع حاليا لتجارب إكلينيكية، بينما يخضع 110 من العلاجات المقترحة للتقييم قبل السريري. وبدأت دول من بينها بريطانيا والصين اختبار لقاحات على البشر.

ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح متى سيكون العلاج الفعال جاهزا، نظرا لأنه من المتوقع أن يستغرق التطوير الناجح شهورا أو حتى سنوات.

وعلى الرغم من سنوات من البحث والاختبار، لا يوجد حتى الآن لقاح للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والمعروفة باسم سارس، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2002، أو لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، التي بدأت انتشارها السريع في عام 2012.