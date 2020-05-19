شكرا لقرائتكم خبر عن كبير المستشارين الطبيين في الصين يحذر من موجة ثانية لكوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر مستشار طبي حكومي كبير من أن الصين تواجه موجة ثانية محتملة من عدوى فيروسات التاجية كورونا بسبب نقص المناعة بين سكانها، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

ووفقا للتقرير بعد أشهر من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر ، تمكنت الصين من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير ، لكن المخاوف من موجة ثانية ارتفعت مع ظهور عدد من الإصابات الجديدة في المقاطعات الشمالية الشرقية وفي مدينة ووهان بوسط الصين.

وقال تشونغ نانشان ، الموجه العام لاستجابة الحكومة للوباء ، لشبكة CNN: "غالبية الصينيين في الوقت الحالي لا يزالون عرضة للإصابة بـفيروس كورونا ، بسبب نقص الحصانة". ، مضيفا "إننا نواجه تحديا كبيرا أعتقد أنها ليست أفضل من الدول الأجنبية في الوقت الراهن".

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كما قال تشونغ ، الذي ساعد في الكشف عن حجم تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد السارس عام 2003 ، إن السلطات في ووهان التي لم تصل إلى مستوى الصفر كانت تعاني من حالات نقص في الإبلاغ خلال الأيام الأولى للوباء.

وأشار تشونغ ، الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسل إلى ووهان للتحقيق في تفشي المرض إن السلطات المحلية لم تكن تحب قول الحقيقة في ذلك الوقت"، وحذر تشونغ من أن اللقاح "المثالي" لمرض فيروس كورونا قد يستغرق سنوات لانتاجه والتوصل له.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من خمس حالات فى اليوم السابق، كما سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 حالة فى اليوم السابق.