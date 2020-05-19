دراسة تؤكد ان لماذا نساء كندا أكثر عرضة للوفاة بكورونا من الرجال

في الوقت الذى أظهرت فيه الدراسات العلمية والإحصائيات في معظم دول العالم أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والوفاة بسببه مقارنة بالنساء، إلا أن كندا هي الدولة الوحيدة التي شهدت وفيات أعلى من النساء، وفقاً لموقع "إنسايدر"، حيث تشير أحدث البيانات إلى أنها واحدة من الدول القليلة التي ترتفع فيها معدلات الوفيات والعدوى بكورونا بين النساء عن الرجال.

وكان الفيروس مدمراً بشكل خاص في مقاطعة كيبيك الشرقية بكندا، التي لديها حتى الآن أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة وحوالي 3500 حالة وفاة وحدها وفقًا للإحصاءات الحكومية.

كما شهدت مقاطعة كيبيك أيضًا أكبر تفاوت بين الجنسين في حالات فيروس كورونا من بين جميع المقاطعات الكندية حتى 14 مايو شكلت النساء 59.4٪ من حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة و 54.6٪ من الوفيات ، حسبما ذكرت صحيفة مونتريال جازيت.

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بكورونا من الرجال في كندا؟



في حين أن البحث لا يزال جارياً، وعدم وجود عينات من المجتمع تظهر الصورة الكاملة، يعتقد بعض الخبراء أن هناك العديد من التفسيرات لوجود اختلافًا بين الجنسين في معدلات الإصابة والوفيات، مقارنة ببقية العالم:

1- شهدت مقاطعة كيبيك واحدة من أسوأ الفاشيات في دور رعاية المسنين التي بها عدد نساء أكبر بكثير



وقال الدكتور دونالد شيبرد، أستاذ ورئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة ماكجيل: إن جزءًا كبيرًا من معركة كيبيك ضد الفيروس كانت في مرافق رعاية المسنين.

وقال شيبارد "أحد العوامل هو أن تفشي المرض في كيبيك هو تفشي مختلف تمامًا عما شوهد في المقاطعات الأخرى.

تم نقل الفيروس لأول مرة إلى دور الرعاية من قبل أفراد الأسرة الذين قاموا برحلات إلى الخارج خلال عطلة المقاطعة في أوائل مارس.

تسبب فشل السلطات في الاستجابة بسرعة وفعالية في الأيام والأسابيع التي تلت ذلك في انتشار COVID-19 على نطاق واسع في عشرات المنازل، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية (CBC).

تفاقم الوضع بسبب النقص الكبير في طاقم معدات الحماية الشخصية (PPE) حيث بدأ الآلاف من العاملين في الرعاية المنزلية يصابون بالفيروس.

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وفقا لبيانات المقاطعات ، كان 82 ٪ من وفيات كيبيك يعيشون في دور رعاية طويلة الأجل.

علاوة على ذلك، تشكل النساء أكثر من 75 ٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 85 عامًا وأكثر في دور الرعاية، وفقًا للبيانات المذكورة في Montreal Gazette.

كما أن متوسط ​​عمر النساء في مرفق رعاية المسنين أكبر من متوسط ​​عمر الذكور.

2- تأثر العاملون في مجال الرعاية الصحية و 80٪ منهم من الإناث



هناك تفسير آخر للاختلاف بين الجنسين في كندا يمكن أن يكون أن الفيروس قد أثر على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، و 80٪ منهم من الإناث - قد تأثروا بشكل كبير

وفقًا لـ CBC ، فإن ما لا يقل عن 4000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في كيبيك، مما يشكل ثاني أكبر جزء من الإصابات خارج دور رعاية المسنين.

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