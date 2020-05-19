تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات بسبوسة محشوّة بالمكسرات

المكوّنات

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ثلث كوب من السمن أو الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من عجوة التمر.

كمية من القطر الكثيف البارد.



طريقة التحضير

نضع السميد والسكر والبيكنج باودر وجوز الهند في وعاء عميق، ثمّ نضيف السمن أو الزبدة المذابة، مع الحليب السائل واللبن الزبادي.

نخلط جميع المكوّنات جيداً، ثمّ نتركها حتّى ترتاح مدة عشر دقائق إلى أن تتماسك.

نصنع من الخليط دوائر بمقدار ملعقة صغيرة ونصف، ثمّ نضع القليل من عجوة التمر.

نُغلق الكرات، ثمّ نضعها في صينية الفرن، وندهن وجهها بالسمن أو الزبدة باستخدام فرشاة.

نُدخل الصينيّة إلى الفرن بدرجة 180 مئويّة، مدة عشرين دقيقة حتّى تصبح ذهبية اللون.

نُضيف إليها القطر البارد فور خروجها من الفرن، ثمّ نضعها على رف سلك حتّى تتصفى من القطر الزائد.

نزيّن الحبات بالمزيد من جوز الهند المبشور والمكسرات المفرومة، ثمّ نقدمها.

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