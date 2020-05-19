احصلي على أظافر صحية بخلطات سهلة من مطبخك

الأظافر التي تتكسر وتتقصف دائمًا، دليل على قلة العناية والاهتمام بها، وبعد الاهتمام بالتغذية الصحية، عليكِ البدء بالماسكات الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات مقوية لأظافرك.ِ

وإليكِ مجموعة من الخلطات سهلة من مطبخكِ لأظافر صحية وجذابة.



ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند



المكونات

- كوب ماء ورد

- ملعقة صغيرة سكر بني

- 2 ملاعق عصير ليمون

- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة عمل الماسك

في وعاء كبير اخلطي كل هذه المكونات مع بعضها البعض.

انقعي أصابعكِ لمدة ربع ساعة أو أكثر بالوعاء.

امسحي يديكِ بعد إزالتها بالخليط.

ماسك زيت الياسمين والملح

المكونات

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100 غرام من ملح البحر

- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين

- ملعقة صغيرة من الشوفان

- زهور الياسمين

- ماء دافئ



في وعاء كبير به ماء دافئ، ضعي كلّ هذه المكونات واخلطيها مع بعضها.

اِنقعي أصابعكِ في الخليط لمدة ربع ساعة.

أزيلي الخليط واشطفي يديكِ بالماء.

أضيفي لمسة بسيطة من زيت الياسمين على يديكِ.



ماسك زيت الزيتون والغليسرين

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة غليسرين

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

اخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على أظافركِ.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم بمسحة قطنية أزيلي الخليط من دون شطف يديك.

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