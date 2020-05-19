العناية بالبشرة الدهنية وخلطات طبيعية للحد من لمعانها

تعتبر البشرة الدهنية، من أكثر أنواع البشرة احتياجًا للعناية والتنظيف باستمرار؛ نتيجة كثرة افرازها للزيوت والدهون والتي تجعل الشوائب والأتربة تتعلّق وتتراكم بها مسبّبة الكثير من المشكلات مثل مشكلة حب الشباب، والرؤوس السوداء والبثور وغيرها. ومن عيوب البشرة الدهنية المسام الواسعة، والجلد اللامع، وتتغير نسبة افراز الدهون بتغير فصول السنة، وعلى الرغم من أن البشرة الدهنية تحتاج عناية أكبر، إلا أنها تتميّز بأنها أقل عرضة للتجاعيد.

يطلعك على طرق العناية اليومية بالبشرة الدهنية، والوصفات الطبيعية لعلاج البشرة الدهنية للحفاظ على نضارتها وصفاءها باستمرار لتنعمي ببشرة صافية ومشرقة وللوقاية من ظهور أي مشكلات بها.

العناية اليومية بالبشرة الدهنية والحدّ من لمعانها

البشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية الى عناية خاصة بها للحدّ من افراز الزيوت فيها

للحدّ من افراز الزيوت في البشرة الدهنية، والحفاظ على نضارتها وإشراقها، إليك طرق العناية اليومية بالبشرة الدهنية:

غسل الوجه:

يُساعد غسل الوجه مرتين يوميًا في الحدّ من لمعان البشرة الدهنية

استعملي غسول للوجه مرتين يوميًا. وقد يكون غسول من المكونات الطبيعية أو غسول طبي للبشرة الدهنية. احرصي على غسل اليدين قبل غسل الوجه وينصح بالابتعاد عن الصابون العادي والصابون المعطّر.

دلّكي الوجه برفق بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى ومن الداخل إلى الخارج، وعدم فرك البشرة بقوة، كما يمكنك وضع قليل من الملح مع كوب ماء وغسل وجهك به فهو فعال جدّا للتخلّص من الزيوت الزائدة وعلاج البشرة الدهنية ومشاكلها.

تجنّب فرك الوجه، وخصوصًا عند تجفيفه بالمنشفة؛ فهذه العملية قد تزيد من افراز زيوت البشرة. لذا، احرصي على تجفيف وجهك بلطف مع الحرص على نظافة المنشفة وأن تكون خاصة لك لوحدك ولا أحد غيرك يستخدمها.



تونر البشرة الدهنية:

يُساهم التونر في تنظيف مسامات البشرة الدهنية وترطيبها

أفضل أنواع التونر للبشرة الدهنية، هو تونر ماء الورد وجل الصبار أو قطعة من الثلج. مرّري قطعة مبللة بالتونر على بشرتك بعد غسل وجهك يوميًا صباحًا وقبل الذهاب الى النوم. فالتونر خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة الدهنية وعلاجها؛ إذ يُساعد في تنظيف مسامات البشرة وترطيبها وقبض المسامات، كي لا يدخل بها مزيد من الشوائب والأتربة. كما ويقلّل من فرص ظهور حب الشباب أو البثور او الرؤوس السوداء.



ترطيب البشرة:

ترطيب البشرة الدهنية يُساعد في توازنها بامتصاص افرازات الزيوت الزائدة

بعد وضع التونر، احرصي على ترطيب بشرتك كي تتوقف عن زيادة افرازاتها استعملي الكريمات والمرطبات التى ترتكز على الماء. استخدمي كريم يساعد على توازن البشرة بامتصاص الإفراز الزائد ويحتوي على (الزنك والنحاس).



إزالة المكياج قبل النوم:

إزالة المكياج يُجدد خلايا البشرة

احرصي على إزالة المكياج جيدًا قبل النوم وغسل بشرتك جيدًا وترطيبها، حتى لا يكون المكياج عائق وسدّ مسامها عندما تقوم البشرة بالتنفس وإعادة تجديد خلاياها في وقت النوم.



اختيار مستحضرات التجميل المناسبة:

إذا كنت تضعين الماكياج، اختاري كريمات ومستحضرات التجميل البودرة أو السائلة التي تحتوي على نسبة ماء وخالية من الزيوت بدلًا من الكريمي.



تقشير البشرة:

يزيل تقشير البشرة الخلايا الميتة من الجلد ويمنح البشرة النضارة

احرصي على تقشير بشرتك مرة أسبوعيًا لإزالة الشوائب والزيوت من المسام فهي أمر ضروري للبشرة الدهنية؛ لأن الدهون الزائدة تنتج خلايا ميتة، فتتراكم على الجلد، وتسبّب حب الشباب والرؤوس السوداء. لذلك، يجب تقشير البشرة، كي يتجدّد الجلد، والتخلّص من الخلايا الميتة.



استخدام أقنعة الوجه:

استخدام الأقنعة بشكل روتيني يُساعد في امتصاص الدهون الزائدة

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ان استخدام الأقنعة بشكل أسبوعي يساعد على امتصاص الدهون الزائدة في البشرة، والتخلّص منها مع الحرص على ترطيب البشرة مع استخدام المرطب الخالي من الزيوت؛ لأن محاولة إزالة الدهون من البشرة دون ترطيبها سيزيد من إفرازات الغدد الدهنية للزيوت.



مساج الوجه:

مساج الوجه يعتبر من أبسط طرق علاج البشرة الدهنية. فتدليك بشرتك يوميًا من 10-15 دقيقة؛ إذ يعمل على تنشيط البشرة الدهنية وتخليص المسامات من الزيوت والشوائب المعلقة بها.



حمامات البخار:

لا ينصح الخبراء بحمامات البخار في علاج البشرة الدهنية، فالحرارة تثير الغدد الدهنية؛ مما يؤدي إلى إفراز الدهون، وظهور البثور. كما وتجنّبي عصر البثور؛ لأن ذلك يؤدي إلى التهاب البشرة وترك آثار بها.



استخدام واقي الشمس:

يحرص على استخدام للبشرة الدهنية واقي للشمس يجفّ بسرعة

احرصي على وضع واقي الشمس قبل خروجك بالنهار، واختاري واقي شمس خفيف ويجف سريعًا كالسائل أو الجل بعيدًا عن الكريمي؛ للحدّ من احتمالية ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب.



أفضل الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة الدهنية:

العناية بالبشرة الدهنية

خلطات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية والحدّ من لمعانها

خلطة بياض البيض وعصير الليمون:

يساعد بياض البيض على امتصاص الزيت، ويشد البشرة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينA .

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

يُمزج البياض مع عصير الليمون للحصول على مزيج متجانس.

يُوضع المزيج على الوجه.

يُترك مدة خمس عشرة دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الدافئ.

خلطة الطماطم للبشرة الدهنية:

العناية بالبشرة الدهنية

تعتبر الطماطم من أهم العلاجات للبشرة الدهنية، وذلك بسبب خصائصها في تصفية لون البشرة، وإعادة نضارتها، وقبض المسام، بالإضافة إلى أنّها تحتوي على نسبة مرتفعه من فيتامين "سي"، الأمر الذي يجعلها مكونًا فعالًا لعلاج البشرة الدهنية، كما أن الأحماض الموجودة في الطماطم تساعد على امتصاص الدهون الموجودة على البشرة.

المكونات:

حبة واحدة من الطماطم

طريقة التحضير:

تُقطّع الطماطم من النصف.

يُفرك بها الوجه.

تُترك لمدة خمس عشرة دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء البارد، وتجف البشرة ثم يوضع مرطبًا خفيفًا خاليًا من الزيوت.

وصفة التفاح واللبن والليمون:

العناية بالبشرة الدهنية

تعتبر وصفة التفاح من العلاجات المنزلية الرائعة للبشرة الدهنية؛ إذ يحتوي التفاح على حمض الماليك الذي يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة، ويزيل الدهون الزائدة عن سطح الجلد. بالإضافة إلى قدرة التفاح على تطهير الجلد، وتهدئته، وعلى قبض المسام.

المكونات:

ملعقة صغيرة من التفاح المبشور.

ملعقة صغيرة من اللبن.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

تُمزج جميع المكونات جيدًا، للحصول على عجينة ناعمة.

تُوضع على الوجه.

تُترك مدة خمس عشرة دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء البارد.

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