تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى التمر بالكروكان

المكوّنات

نصف كوب من القشطة.

علبة من الحليب المحلى.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

كوب من اللوز الغير مقشر.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

20 حبة من الرطب أو التمر.



طريقة التحضير

وضع القشطة، الحليب، الزعفران في طبق عميق.

تقليب المكوّنات معًا بالملعقة وتركه جانبًا.

إحضار صينية قصيرة الحافة ووضع قطعة من ورق الألمنيوم فيها.

وضع اللوز والسكر في قدر متوسط الحجم.

تسخين القدر على نار متوسطة مع التقليب بين الحين والآخر إلى أن يصبح السكر كراميل ويتحمص اللوز ويتكون لوز الكروكان.

نثر القرفة على الخليط .

سكب الكروكان على قطعة الالمنيوم، وتركه ليبرد تمامًا.

تكسير الكروكان إلى قطع صغيرة بأطراف أصابعك.

وضع الكروكان في كيس من النايلون.

طرق الكروكان ليتفتت إلى قطع صغيرة الحجم باستعمال مطرقة اللحم أو يد الهاون.

شق حبات التمر والتخلص من النوى باستعمال سكين حادة.

وضع القليل من الكروكان في حبة التمر والضغط عليها ليتماسك الحشو.

وضع عود مزخرف في كل حبة تمر.

إحضار فناجين قهوة عربية.

وضع حبة تمر في كل فنجان قهوة بحيث يكون العود في وسط الفنجان.

توزيع خليط القشطة والحليب في الفناجين فوق التمر لتتغطية التمر باستعمال ملعقة كبيرة.

نثر بعض اللوز الكروكان.

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