تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البان كيك بالفول السوداني

المكوّنات

مكوّنات البان كيك:

بيضتان.

كوب ونصف من الحليب.

كوبان من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة.



مكوّنات الحشوة:

ربع كوب من زبدة الفول السوداني.

ربع كوب من العسل.



طريقة التحضير

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ضع جميع مكوّنات البان في الخلّاط الكهربائي.

اخلط المزيج جيداً إلى أن يصبح المزيج كثيفاً وسائلاً.

سخّن المقلاة على نار متوسطة.

ضع القليل من المزيج ثمّ ضع ملعقة من زبدة الفول السوداني، ثمّ أضف المزيد من المزيج.

اترك المزيج على المقلاة لمدّة تتراوح بين الدقيقة والدقيقتين إلى أن يتماسك القاع.

اقلب المزيج على الجهة الأخرى إلى أن تنضج الجهة الأخرى.

ضع كرات البان كيك في طبق التقديم.

رش القليل من العسل على وجه كرات البان كيك.

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