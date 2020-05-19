القاهرة - لايف ستايل
المكوّنات
مكوّنات البان كيك:
بيضتان.
كوب ونصف من الحليب.
كوبان من الدقيق.
رشة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة.
مكوّنات الحشوة:
ربع كوب من زبدة الفول السوداني.
ربع كوب من العسل.
طريقة التحضير
ضع جميع مكوّنات البان في الخلّاط الكهربائي.
اخلط المزيج جيداً إلى أن يصبح المزيج كثيفاً وسائلاً.
سخّن المقلاة على نار متوسطة.
ضع القليل من المزيج ثمّ ضع ملعقة من زبدة الفول السوداني، ثمّ أضف المزيد من المزيج.
اترك المزيج على المقلاة لمدّة تتراوح بين الدقيقة والدقيقتين إلى أن يتماسك القاع.
اقلب المزيج على الجهة الأخرى إلى أن تنضج الجهة الأخرى.
ضع كرات البان كيك في طبق التقديم.
رش القليل من العسل على وجه كرات البان كيك.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالعسل
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الأفوكادو بالعسل
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البان كيك بالفول السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.