تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى الشوكولاتة المقرمشة

المكوّنات

200 غرام من الشوكولاتة.

ثلاثة ألواح من الشوكولاتة بنكهة الكراميل.

90 غراماً من الزبدة غير المملحة.

260 غراماً من حبوب الإفطار بنكهة الأرز.



طريقة التّحضير

قطّع ألواح الشوكولاتة إلى قطع متعددة.

ضع الشوكولاتة في وعاء، ثمّ أذبها في حمام مائي من الماء المغلي الموضوع على نار هادئة.

أذب الزبدة في قِدر متوسط الحجم، وما إن تبدأ الزبدة في الذوبان أضف ألواح الشوكولاتة المقطعة.

اخلط المزيج باستمرار إلى أن تذوب جميع قطع الشوكولاتة.

أضف ثلث كمية حبوب الإفطار، ثمّ اخلط المزيج جيداً إلى أن تغلف الحبوب بشكل جيد.

أضف ما تبقى من كمية حبوب الإفطار، واخلط المزيج.

أضف المزيج داخل قالب خاص بالسويسرول.

غطِ المزيج بالشوكولاتة.

اترك المزيج إلى أن يتماسك بشكل جيد.

قطّع حلوى الشوكولاتة المقرمشة على شكل أصابع أو مربعات.

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