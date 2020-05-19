تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة التوت المفرغ

المكوّنات

566 غرام من الأناناس المقطّع.

595 غرام من حشوة الكرز.

علبة من خليط الكيك الأصفر.

كوب من اللوز المقطع أو البندق المقسّم.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.



طريقة التّحضير

سخّن الفرن على درجة حرارة 176 درجة مئوية.

جهّز قالب الخبز بقياس 22 سم.

أضف الأناناس في قاع القالب، ثمّ أضف الكرز.

أضف خليط الكيك على المزيج بشكل متساوٍ، ثمّ أضف المكسّرات.

أضف الزبدة الذائبة.

اخبز الكيك لمدّة تتراوح بين خمس وخمسين دقيقة إلى ستين دقيقة إلى أن تصبح المكسّرات ذهبية اللون.

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