تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش فاهيتا اللحم

مكوّنات التاكو:

خمس قطع من لحم العجل المقطّع إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من بهارات الفاهيتا.

رشّة من الملح.

فنجان صغيرة من الماء.

خس مفروم حسب الحاجة.

فليفلة مقطّعة إلى شرائح طولية.

ست قطع من خبز التاكو.



مكوّنات سلطة الأفوكادو المكسيكيّة:

ثمرة أفوكادو مقطّعة إلى مربّعات صغيرة.

حبة طماطم مقطّعة إلى مربّعات صغيرة.

بصلة مفرومة بشكلٍ ناعم.

رشّة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



تحضير التاكو:

يُوضع القليل من الزيت في مقلاة على النار، وتوضع فيه شرائح اللحم، وتُقلّب حتى تنضج تماماً.

تُضاف الفليفلة، والبهارات، والملح، والماء.

يُترك الخليط على النار حتى يجفّ الماء.

يُصفّ خبز التاكو في صينيّة، ويُدخل إلى الفرن لمدّة لا تزيد عن خمس دقائق.

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تحضير سلطة الأفوكادو:

يُوضع الأفوكادو، والطماطم، والبصل، والملح، وعصير الليمون، زيت الزيتون في وعاء.

تُخلط المكوّنات معاً.

يُحشى خبز التاكو بالقليل من الخس، وشرائح اللحم، بالإضافة إلى القليل من سلطة الأفوكادو

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