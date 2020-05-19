تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رافيولي بصلصة الطماطم

المكوّنات:

بيضة.

كوب من الحليب السائل.

خمسمئة غرام من رافيولي معكرونة.

كوب بقسماط.

زيت نباتي للقلي حسب الحاجة.

خمسمئة مليلتر من صلصة الطماطم.

جبن بارميزان مبشور حسب الحاجة.



طريقة التحضير:

تُخفق البيضة مع الحليب.

تُغمس قطع الرافيولي بمزج البيض، ثمّ بالقسماط، حتى تتغطّى من مختلف الجهات.

يُسخن الزيت في إناء على نار معتدلة الحرارة، وتُقلى فيه قطع الرافيولي لمدّة لا تزيد عن دقيقتين.

تُوضع قطع الرافيولي على محارم ورقية حتى يتصفّى فائض الزيت.

تُسكب صلصة الطماطم في إناء، وتُوضع على النار حتى تسخن.

يُصفّ الرافيولي في طبق، وتُسكب الصلصة في طبق جانبيّ.

يُوزّع الجبن على وجه الرافيولي، ثمّ يُقدّم.

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