تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مبهر على الطريقة الهندية

المكونات

أربع قطع من صدور الدجاج مقطّعة إلى مكعبات.

أربع ملاعق كبيرة من الطحين الأبيض.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

بصلة مفرومة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الهيل الحب.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

علبة صغيرة من صلصة الطماطم الحارة.

ست ملاعق كبيرة من القشطة.

ورقتا غار.



طريقة التحضير

نضع مكعّبات الدجاج في وعاء، ثم نضيف الطحين ونُقلّب.

نضع الزبدة في وعاء على النار، ثم نضيف البصل ونقلب.

نضيف الثوم المهروس ونتابع التقليب إلى أن يذبل البصل.

نضيف مكعبات الدجاج ونقلب إلى أن يتغيّر لونها.

نضيف الهيل والقرنفل والزنجبيل وصلصة الطماطم وورق الغار والكركم ونُقلّب.

نغطّي الوعاء ثم نتركه على النار لمدة نصف ساعة تقريباً أو حتى ينضج الدجاج.

نُضيف القشطة ونقلب، ثم نقدم ساخناً بجانب طبق من الأرز.

يمكن استبدال صلصة الطماطم الحارة بالصلصة العادية، وإضافة نصف ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة لإضفاء النكهة الحارة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج مع العسل والصويا