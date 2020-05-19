تعرف على أهم أعراض طرق علاج حساسية الذهب

حبوب اللقاح والغبار والحيوانات الأليفة والطعام من مسببات الحساسية الشائعة، لكن هذه ليست الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تسبب حكة في الأنف أو طفح جلدي أو عطس يؤدي ملامسة الجلد للذهب أيضًا إلى رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص.

ووفقا لتقرير لموقع healthline فإن رد الفعل على الذهب ليس بالضرورة بسبب الذهب نفسه ، بل المعادن في الذهب ، مثل النيكل، بعض الذهب يحتوي على كميات ضئيلة من النيكل لذلك إذا كان لدى الشخص حساسية من المعدن أو النيكل ، فقد يؤدي التلامس مع أنواع معينة من الذهب إلى تفاعل الجلد.

ما هي اعراض حساسية الذهب؟

تتشابه أعراض حساسية الذهب مع تلك التي تسببها الحساسية الأخرى يتفاعل الجسم بشكل مختلف مع مسببات الحساسية ، ولكن يمكن أن تشمل الأعراض تورم، طفح جلدي، احمرار، الحكه، تقشير، بقع سوداء، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، يمكن أن تتطور بعد فترة وجيزة من ملامسة الذهب أو بعد التعرض لفترة طويلة.

قد تظهر على السيدات أو الشخص الذي يرتدى الذهب احمرار أو تلون أو حكة في الأصابع قد تظهر أيضًا أعراض على الأذن أو حول العنق بعد ارتداء أقراط ذهبية أو عقد ذهبي.

قد يكون من الصعب التمييز بين حساسية الذهب والحساسية الأخرى ، لذا قد تعزو الأعراض إلى الأكزيما أو نوع آخر من التهاب الجلد التماسي مع حساسية الذهب ، من المرجح أن يكون لدي نفس رد الفعل في كل مرة تعرض البشره للذهب.

السبب الدقيق لحساسية الذهب غير معروف ، لكن الأعراض تحدث عندما يصبح جهاز المناعة حساسًا للمعدن، إن الحساسية من أنواع المعادن الأخرى ، بالإضافة إلى وجود تاريخ عائلي من حساسية النيكل أو المعدن ، يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحساسية الذهب.

مصادر مسببات الحساسية للذهب والمعادن

في حين أن المجوهرات الذهبية يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي ، هناك بعض العناصر الأخرى تحتوي على الذهب أو النيكل قد تتفاعل عند التعرض لما يلي:

ثيومالات الصوديوم الذهبي: مركب ذهبي يستخدم لتخفيف الألم والالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي

تاج الأسنان الذهبي: غطاء الأسنان أو الأطراف الاصطناعية الثابتة المستخدمة في ترميم الأسنان التالفة

المكملات الفموية المحتوية على الذهب: يمكن أن تشمل المكملات الغذائية من الفيتامينات والمعادن ، لذا تأكد من قراءة ملصق المكونات.

الدعامات المطلية بالذهب: أنابيب صغيرة تستخدم لفتح الممرات المسدودة في الجسم ، مثل الأوعية الدموية.

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الذهب الصالح للأكل: كميات ضئيلة من الذهب المضغوط أو المغطى بالشيكولاتة أو غيرها من الحلويات.

حبر الوشم: قد يكون هذا أكثر احتمالية إذا كان لدى الشخص حساسية من النيكل.

الهواتف المحمولة: يمكن أن تحتوي على النيكل.

مستحضرات التجميل: قد تحتوي هذه المنتجات على النيكل والمعادن الأخرى.

طرق علاج حساسية الذهب

إذا كان لدي الشخص أعراض مثل الحكة والتورم والاحمرار والتقرح بعد ارتداء المجوهرات الذهبية ، فإن أفضل طريقة لعلاج رد الفعل هي استخدام كريم كورتيكوستيرويد موضعي بدون وصفة طبية لتقليل الحكة ، مع الحرص أيضا ا على الحفاظ على ترطيب البشرة واستخدام كمادة باردة.

عند الاصابه برد فعل حاد قد يحتاج الشخص الى دواء أقوى لتجنب ردود الفعل التحسسية في المستقبل وقد يكون الحل الوحيد هو التوقف عن ارتداء المجوهرات تمامًا.

وأفضل طريقة لمنع حدوث رد فعل هي ارتداء المجوهرات التي تهيج البشرة، يمكن تجنب المجوهرات الذهبية تمامًا ، أو ارتداء الذهب عيار 18 أو 24 قيراطًا فقط نظرًا لأن السبب الأساسي غالبًا ما يكون حساسية من النيكل ، فربما ستحتاج إلى تجنب أنواع أخرى من المجوهرات أيضًا.

ابحث عن مجوهرات خالية من مسببات الحساسية أو خالية من النيكل يمكن أيضًا منع تفاعل الجلد عن طريق ارتداء الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم نصيحة أخرى هي تبديل أشرطة الساعة المعدنية لتلك المصنوعة من القماش أو البلاستيك أو الجلد

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