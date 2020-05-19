تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالكمون

القاهرة - لايف ستايل
المكونات
كوبان من الأرز البسمتي.
ثلاثة أكواب ونصف من الماء.
أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
ملعقة صغيرة من اليانسون الحب.
ملعقتان صغيرتان من الكمون الحب.
ورقتا غار.
ملعقة كبيرة من الهيل الحب.
ملعقتان صغيرتان من الملح.
عود من القرفة.
عود من البصل الأخضر المفروم.
نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.
طريقة التحضير
ننقع الأرز بالماء مع القليل من الملح بعد غسله لمدّة ثلث ساعة.
نضع الزيت النباتي في وعاء على النار حتى يسخن.
نضيف الكمون واليانسون والقرفة وورق الغار والقرنفل والهيل، ونقلّب حتى تتصاعد رائحة البهارات.
نضيف الأرز ونقلب بهدوء ثم نضيف الملح.
نضيف الماء ونقلب قليلاً، ثم نترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج ويتشرب الماء.
نرفع الوعاء عن النار، ثم نضيف البصل الأخضر المفروم ونقلب.
نسكب الأرز بالكمون في وعاء التقديم، ونقدّمه ساخناً مع اللبن والسلطة.
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