تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الباذنجان التركية

المكونات

حبّة كبيرة من الباذنجان.

حبّة من البصل، متوسطة الحجم، مفرومة فرماً ناعماً.

مئتا غرام من اللحم المفروم.

قرن صغير من الفلفل الأحمر الحار، مفروم فرماً ناعماً.

فصان من الثوم، مُقطّعان إلى شرائح.

حبة من الفليفلة الصفراء، مقطّعة إلى مكعّبات صغيرة الحجم.

عودان من البصل الأخضر مقطّعان إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم مُذوّب في نصف كوب من الماء.

حبّة من الطماطم، كبيرة الحجم، ومبشورة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الملح.



طريقة التحضير

نقشر الباذنجان ونُقطّعه إلى شرائح، ومن ثمّ ننقعه في الماء لمدة ثلاثين دقيقة، وبعد ذلك نُجفّفها بالمَحارم الورقية.

نقلي شرائح الباذنجان في مقلاةٍ واسعة على النار بالقليل من زيت الزيتون، وعند الانتهاء من قليها نرفع الشرائح من الزيت ونضعها على المحارم الورقية كي تمتص الزيت الفائض.

نطو اللحم المفروم مع البصل، والثوم في مقلاة، ونقلّب حتى يلين البصل ويجف ماء اللحم.

نضيف الطماطم المبشورة مع الملح والبهارات، ومعجون الطماطم، ومن ثمّ نُضيف الفليفلة الحمراء، والصفراء، والبصل الأخضر، ونطبخ جميع تلك المواد لمدّة خمس دقائق حتى تنضج.

نُحضر شرائح الباذنجان ونضعها في صينيّة أو في طبق بايركس، ونسكب فوقها مزيج اللحم الذي تمّ طهوه، ثمّ نسكب مقدارَ كوب من الماء إلى كوب ونصف، ونَطبخ المسقعة على نارٍ متوسطة لمدة خمس عشرة دقيقة، وتصبح بعد ذلك جاهزةً للتقديم، ويتمّ تقديمها مع الأرز المفلفل.

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