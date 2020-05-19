تعرفى على أهم أطعمة لكى تجعلين بشرتك تنور

القاهرة - لايف ستايل
تحرص الفتيات دائما على الاهتمام ببشرتهن وجمالهن من خلال الوصفات الطبيعية والذهاب لصالون التجميل والماسكات المختلفة، ولكن هناك بعض الاكلات تناولها يزيد من جمال ونضارة البشرة ، لذلك ينصح بتناولها قبل العيد لجمال بشرتك
وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:
أكلات تعمل على نضارة وجمال البشرة
1: تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والرنجة ، من ابرز الاطعمة المهمة لصحة البشرة، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والاحماض الدهنية أوميجا 3.
2:الافوكادو، من الفواكه بالفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتهان حيث تحتوى على دهون صحية ومواد مضادة للاكسدة وفيتامين e.
3:الجوز، يحتوى على نسبة عالية من الاحماض الدهنية وأوميجا 3 وبعض العناصر الاخرى التى تعمل على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف والبقع.
4:البطاطا، من الاطعمة الغنية بالبيتا كاروتين وبعض المواد الاخرى التى تحمى البشرة من البقع والمشاكل التى تتعرض لها ، وتساعد على نضارتها وحمايتها من التجاعيد.
5:الفلفل الاخضر، من افضل أنواع الخضراوات التى ينصح بتناولها لتعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع والجفاف.
6: البروكلى مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد ، بما في ذلك الزنك وفيتامين أ وفيتامين ج ، كما يحتوي على اللوتين الذى يعمل على حماية بشرتك من التلف التأكسدي ، الذي يمكن أن يتسبب في جفاف بشرتك وتجعدها.
7:الطماطم، مصدر غنى بالفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.
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