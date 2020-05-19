شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى التليف الرئوى.. ازاى تحافظ على صحتك فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تليف الرئة واحد من الأمراض الخطيرة والمزمنة التى يتعرض لها البعض وتؤثر على الصحة وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا، فهم أكثر عرضا للاصابة بسبب ضعف الرئة والتليف الذى يعانون منه، لذلك لا بد أن يتبع مرضى التليف الرئوى بعض النصائح للحفاظ على صحتهم وحسب ما ذكره موقع pulmonaryfibrosisnews فهى

نصائح للحفاظ على صحة الرئة

1:يجب على مريض التليف الرئوى تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وذلك للوقاية من المضاعفات.

2:لا بد من ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على التنفس ودعم الرئتين فى المنزل ولكن بعد موافقة الطبيب المعالج.

3:تجنب التدخين أو التدخين السلبى لأنه من أخطر العادات السيئة التى تؤثر على صحة المرضى عموما وخصوصا مرضى التليف الرئوى.

4:النوم بعدد ساعات كافية وهى من الطرق التى تدعم صحة الرئتين.

Advertisements

5:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسى ومنها الخضروات والفواكه.

6:تجنب تناول المشروبات الكحولية التى تؤثر على صحة الجسم وتضعف الجهاز المناعى.

7:تناول وجبات غذائية بكميات قليلة وتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات

8:ينصح بتناول السوائل الطبيعية والاعشاب الدافئة باستمرار فهى تعزز صحة الرئتين والمناعة ومنها "الينسون، الزنجبيل، النعناع".

ومع ذلك لا بد من الاهتمام بغسل اليدين باستمرار وتعقيمها بالكحول وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة مع ارتداء الكمامة الطبيبة.