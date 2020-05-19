شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الحلق وطرق منزلية لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق هو شعور مؤلم أو جاف أو خشن تشعر به فى حلقك، ويعد الشعور بالألم هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا.

تحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، وعلى الرغم من أن التهاب الحلق يمكن أن يكون غير مريح ، إلا أنه سيختفي من تلقاء نفسه.

ينقسم التهاب الحلق إلى أنواع ، بناءً على جزء الحلق الذي يصيبه وذلك وفقا لتقرير الموقع الطبى " healthline":

التهاب اللوزتين هو تورم واحمرار اللوزتين ، والأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الفم.

التهاب الحنجرة هو تورم واحمرار في صندوق الصوت أو الحنجرة.

أعراض التهاب الحلقيمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على سببها، ولكن يمكن أن يشعر التهاب الحلق: أعراض التهاب الحلقيمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على سببها، ولكن يمكن أن يشعر التهاب الحلق:

الشعور بحرقة فى الحلق.

جفاف الحلق.

قد يؤلمك أكثر عندما تبتلع أو تتحدث.

قد يبدو الحلق أو اللوزتين حمراء .

في بعض الأحيان ، تتكون بقع بيضاء أو مناطق صديد على اللوزتين، هذه البقع البيضاء أكثر شيوعًا في التهاب الحلق العنقودي منها في التهاب الحلق الناجم عن فيروس.

إلى جانب التهاب الحلق ، يمكن أن يكون لديك أعراض مثل:

إحتقان بالأنف

سيلان الأنف

العطس

سعال

حمى

قشعريرة

تورم الغدد في الرقبة

صوت أجش

آلام الجسم

صداع الراس

مشكلة في البلع

فقدان الشهية Advertisements أسباب االتهاب الحلقتتراوح أسباب التهاب الحلق من الالتهابات إلى الإصابات. فيما يلي ثمانية من أكثر أسباب التهاب الحلق شيوعًا. أسباب االتهاب الحلقتتراوح أسباب التهاب الحلق من الالتهابات إلى الإصابات. فيما يلي ثمانية من أكثر أسباب التهاب الحلق شيوعًا.

1. نزلات البرد والانفلونزا وغيرها من الالتهابات الفيروسية

تسبب الفيروسات حوالي 90 % من التهاب الحلق ، ومن بين الفيروسات التي تسبب التهاب الحلق:

نزلات البرد

الانفلونزا - الانفلونزا

كريات الدم البيضاء ، مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب

الحصبة ، مرض يسبب طفح جلدي وحمى

جدري الماء ، عدوى تسبب حمى وطفح جلدي وحكة

النكاف ، عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة.

2. بكتيريا الحلق والالتهابات البكتيرية الأخرى

يمكن أن تسبب الالتهابات البكتيرية أيضًا التهاب الحلق. الأكثر شيوعًا هو التهاب الحلق ، التهاب الحلق واللوزتين الناجم عن بكتيريا المجموعة العقدية.

3. الحساسية

عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والعشب ووبر الحيوانات الأليفة ، فإنه يطلق مواد كيميائية تسبب أعراضًا مثل احتقان الأنف والعيون الدامعة والعطس وتهيج الحلق.

4. الهواء الجاف

يمكن للهواء الجاف أن يمتص الرطوبة من الفم والحلق ويتركهم يشعرون بالجفاف والحكة. من المرجح أن يجف الهواء في أشهر الشتاء عندما يعمل السخان.

5. الدخان والمواد الكيميائية والمهيجات الأخرى

تهيج الحلق العديد من المواد الكيميائية والمواد الأخرى في البيئة ، بما في ذلك:السجائر ودخان التبغ الآخر والهواء الملوث.



العلاجات المنزلية لالتهاب الحلقيمكنك علاج معظم التهاب الحلق في المنزل، فقط احصل على قسط وافر من الراحة لمنح جهازك المناعي فرصة لمحاربة العدوى. العلاجات المنزلية لالتهاب الحلقيمكنك علاج معظم التهاب الحلق في المنزل، فقط احصل على قسط وافر من الراحة لمنح جهازك المناعي فرصة لمحاربة العدوى.

لتخفيف آلام التهاب الحلق يمكنك :

الغرغرة بمزيج من الماء الدافئ و 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة ملح.

شرب السوائل الدافئة التي تهدئ من الحلق ، مثل الشاي الساخن بالعسل أو مرق الحساء أو الماء الدافئ مع الليمون.

شاي الأعشاب مهدئ بشكل خاص لالتهاب الحلق .

مص قطعة من الحلوى الصلبة .

قم بتشغيل مرطب الهواء البارد لإضافة الرطوبة إلى الهواء.

أرح صوتك حتى تشعر بتحسن في حلقك.