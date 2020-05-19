فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرضاعة الطبيعية من أفضل طرق تغذية الطفل، حيث يحتوي حليب الثدى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى يسهل هضمها وتساعد على نمو الطفل وتعزيز المناعة عنده وحمايته من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى، منها"بروتين، كالسيوم، فيتامين أ، أحماض دهنية"وغيرها من العناصر الاخرى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الرضاعة الطبيعية هى:

فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل

1: يحتوى حليب الثدى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية مناعة الطفل وحمايته من الامراض المعدية وتساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والجراثيم، لذلك ينصح الامهات برضاعة الطفل باستمرار.

2:يحتوى حليب الثدى على الانسولين والكورتيزول والاحماض الأمينية التى تساعد فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى والتي لها دور كبير في تطور الجهاز الهضمي للطفل، كما تحد من خطرالإصابة بالالتهابات المختلفة بالجهاز الهضمي، وتقلل من حالات الإمساك والإسهال والاضطرابات المختلفة للطفل.

3:تحتوى الرضاعة الطبيعية على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد فىى نمو الطفل بشكل طبيبعى دون وجود أى مشاكل ومنها الكالسيوم وفيتامين أ والبروتين.

4:ينصح بالرضاعة الطبيعية دائما لتعزيز صحة الطفل وحمايته من خطر الاصابة بالامراض المزمنة والخطيرة مثل مرض "السكر، القلب، الضغط، السرطان". وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم.

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5:للرضاعة الطبيعية دور كبير فى تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبى عند الطفل وتقوى الاجهزة السمعية والبصرية عنده.

6:الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر اصابة الطفل بالالتهابات ومنها"التهاب الأذن الوسطى، التهابات الامعاء، التهاب الجهاز التنفسى".

7: الرضاعة الطبيعية لمدة 3 أشهر على الأقل مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول (حتى 30٪) .

8:الرضاعة الطبيعية تعزز مستوى الذكاء عند الاطفال وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

1:تساعد الرضاعة الطبيعية على تقليل تقلصات الرحم عند السيدات، وتحد من خطر الاصابة بسرطان الرحم.

2:الرضاعة الطبيعية تحد من الاصابة بالاكتئاب والتوتر عند السيدات وخصوصا بعد فترة الولادة.

3:تساعد المرأة على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بالجسم.