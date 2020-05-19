الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 9577

عقدت حكومة الإمارات، الإثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كورونا المستجد.

وأعلنت إجراء 37,844 فحصا جديدا كشفت عن 832 إصابة جديدة بمرض "كوفيد –19"، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 24,190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

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وكشفت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 9577 حالة بعد تسجيل 1,065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وتم خلال الإحاطة الإعلان أيضا عن 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 224 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي ما زالت تتلقى العلاج 14,389 حالة من جنسيات مختلفة.