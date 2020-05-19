وسائل إعلام تعلن سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد المزيد

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن صاروخا استهدف محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحضين وسط بغداد،



وذكرت مواقع محلية عراقية أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في محيط المنطقة الخضراء.

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وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأمريكية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر في بلد تشكّلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.



ونقل موقع "السومرية" العراقي، عن المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دوريات أمنية باشرت بالبحث عن مكان انطلاق الصاروخين".

وأطلق الجيش العراقي، الأحد، عمليات "أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار، وجنوب محافظة نينوى، وغرب محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوريا.

