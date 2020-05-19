ترامب يوجّه لطمة شديدة للنائبة الديمقراطية المثيرة للجدل إلهان عمر

واشنطن - لايف ستايل
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطمة شديدة للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، المثيرة للجدل، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.وغرد قائلا: " جونسون سيقوم بعمل رائع، إلهان عمر كارثة فساد "، معبرا عن تأييده ودعمه لمنافسها الجمهوري ذو البشرة السمراء ليسي جونسون، في الانتخابات على مقعد ولاية مينسوتا المزمع إجراؤها في الخريف.
وأرفق الرئيس ترمب تغريدة الإعلامي الأميركي الشهير بيل ميتشيل، مقدم برنامج Your Voice America والذي دعا إلى التبرع بسخاء لحملة جونسون الانتخابية لدعمه للفوز على منافسته إلهان عمر، قائلا: "إن ليسي جونسون يحرز تقدما على النائبة الفاسدة، بشكل لا يصدق. يعد جونسون من أكبر المؤيدين لترمب. إذا كنت ترغب في دعم جونسون للتغلب على إلهان عمر يرجى التبرع لدعم حملته الانتخابية".
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