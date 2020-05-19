شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث نتائج اختبارات الفيروس السلبية خاطئة.. علماء: الـ pcr غير مثالى للفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول العلماء إن ما يقرب من ثلث نتائج اختبار الفيروسات التاجية السلبية قد تكون خاطئة ، مما يجعل الآلاف يعتقدون أنهم غير مصابين بالفيروس، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية فإن الأشخاص الذين يتم إخبارهم عن طريق الخطأ أنهم ليس لديهم الفيروس في حين أنهم في الواقع قد يكونون مصابين يطلق عليهم "سلبية كاذبة" يمكن أن ينشروا المرض إذا اعتقدوا أنهم آمنون للعودة إلى العمل.

يقول الخبراء إن النتائج السلبية الكاذبة ستكون في الأساس خطأ في المسح غير الصحيح، وقد اعترف رؤساء الصحة أيضًا بأن الاختبار نفسه ، الذي يُطلق عليه اختبار PCR ، "ليس مثاليًا".

يقول العلماء أن من "الخطر" الاعتماد على نتائج الاختبارات لتوجيه التعامل مع الوباء فقط ، الذي توفي فيه 34600 بريطاني على الأقل، و لا يجب تجاهل الأعراض لمجرد أن الشخص لديه نتيجة سلبية ويجب إخباره بالعزلة الذاتية.

ويتبع تحذيرات للوزراء من أن ما يصل إلى حالة واحدة من كل أربع حالات COVID-19 سيتم تفويتها لأن قائمة الأعراض ليست واسعة بما فيه الكفاية.

وأخبر رؤساء الصحة في المملكة المتحدة الجمهور أن يبحثوا عن السعال وارتفاع درجة الحرارة لعدة أشهر مع فقدان العضلات المؤلمة وفقدان الطعم والرائحة والصداع ، ويخشى الخبراء من أن بريطانيا لن تسيطر على الأزمة.

هناك ما يقرب من 2.5 مليون اختبار في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن ، منها 240161 اختبارًا إيجابيًا، كانت 40٪ من الاختبارات عبارة عن اختبارات متكررة لتوضيح ما إذا كان شخص ما قد تخلص من الفيروس ، على سبيل المثال عندما يغادر المريض المستشفى.

لم تكشف الصحة العامة في إنجلترا عن عدد نتائج الاختبارات التي قد تكون غير صحيحة، لكن الخبراء يعتقدون أن السلبيات الكاذبة تتراوح بين 10 و 30 في المائة.

وقال لورانس يونغ ، عالم الفيروسات وخبير الأمراض المعدية في جامعة وارويك،" أعتقد أن حوالي 30 % من النتائج السلبية كاذبة، وهذا يعني أنه لكل 100 شخص تختبرهم إيجابيون ، سيظهر 30 سلبيًا، ويخضع عشرات الآلاف من الأشخاص لاختبارات المسحة الآن أكثر مما كانوا عليه في بداية تفشي المرض مع قيام الحكومة بزيادة طاقتها.

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وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أرقام الاختبار ، تفاخر الوزراء بأن الحالات الجديدة اليومية تستقر كإشارة على تباطؤ تفشي المرض، لكن البروفيسور يونغ يسأل: "هل نحن نشكل ما يصل إلى 30 % من العينات التي نختبرها والتي تعتبر سلبية في الواقع إيجابية؟

تكون السلبيات الكاذبة لعدة أسباب، ولكن ربما يكون السبب الرئيسي هو خطأ أخذ العينات، فالمسحات البلعومية الأنفية هي الاختيار المفضل للاختبار لـ SARS-CoV-2 في جميع أنحاء العالم لأنها تجمع العينة الأكثر تركيزًا.

من المفترض إدخال برعم قطن طويل مرن في أعماق فتحة الأنف وعلى طول "أرضية" الأنف لجمع عينة من المخاط.

والهدف هو الوصول إلى البلعوم الأنفي الخلفي ، وهو تجويف يتكون من العضلات والأنسجة الضامة ، مغطاة بالخلايا والمخاط ويستمر في الحلق.

لكن الاختبار الجائر غير مريح للغاية وقد تم وصفه بأنه "طعن في الدماغ" يمكن أن يتسبب في ونزيف الأنف.

البديل هو أخذ مسحتين واحدة من فتحة الأنف وأخرى من الجزء الخلفي من الحلق عن طريق الفم.

تستخدم مجموعات الاختبار المنزلي التي يتم حاليًا إرسال حوالي 35000 منها يوميًا إلى العمال الرئيسيين وأفراد أسرهم هذه الطريقة.

اشارت الدراسات التي أجريت منذ بداية ظهور المرض في الصين إلى أن نتائج الاختبار تختلف اعتمادًا على النوع واليوم الذي يتم فيه أخذ المسحة أثناء المرض.

وان مسحات الأنف حددت بشكل صحيح 73 % فقط من حالات COVID-19 الشديدة و 72 في المائة من الحالات الخفيفة في الأسبوع الأول من الأعراض.