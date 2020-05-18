5 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2020/5/19 01:34 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت فلسطين، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيت أولا بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 565.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إن من بين المصابين طفل بعمر العامين، وسيدة (31 عاماً) و3 شبان.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، ارتفع إلى 106، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات بقطاع غزة.
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