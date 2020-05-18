متلازمة مرتبطة بكورونا تفتك بالأطفال.. تشبه "كاواساكي"

أكد علماء أن الأطفال الذين يعانون من متلازمة الالتهاب القاتلة المرتبطة بـ"كوفيد-19" يحيرون الخبراء الطبيين بسبب أنهم غالبا ما لا تكون اختبارات إصابتهم بالفيروس التاجي إيجابية.

وتصدّر مرض غامض جديد متعلق بالفيروس التاجي وصف بأنه "متلازمة التهابية" على غرار مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة، عناوين الصحف في الأسابيع الماضية الأخيرة، بعد اكتشاف حالات عديدة في الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تعريفا أوليا للمتلازمة الغريبة، التي قالت إنها أصبحت أكثر تكرارا خلال الوباء الحالي والتي ظهرت أيضا في الأطفال الذين لم يثبت اختبارهم إيجابية الإصابة بالفيروس حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.



وتشمل أعراض المتلازمة تورم الأوعية الدموية والحمى والطفح الجلدي واحمرار العينين وجفاف الشفاه واحمرار راحة اليد والقدمين وتورم الغدد.

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وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سمية سواميناثان: "في الآونة الأخيرة كانت هناك بعض التقارير عن إصابة أطفال بمتلازمة غريبة، تشبه الإنتان أو تلوث الدم، وتشبه مرضا يسمى مرض كاواساكي، والذي يسبب الالتهاب في الأوعية الدموية".



وأضافت سواميناثان: "الآن، ليس من الواضح ما هي الروابط بين كوفيد-19 وهذه المتلازمة، فهناك بعض الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس والبعض الآخر لم تثبت".

وتابعت: "من أجل التعرف بسرعة أكبر قدر الإمكان على المتلازمة، ناقشت منظمة الصحة العالمية الأمر مع مجموعة من أطباء الأطفال الدوليين حول كيفية التعامل مع هذا المرض، والحاجة إلى جمع المزيد من البيانات.

يذكر أن الحالة التي تم تشبيهها بمرض كاواساكي، أثرت على 230 طفلا في أوروبا وقتلت طفلين حتى الآن هذا العام، منهم مراهق بريطاني.

