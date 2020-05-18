حفل زفاف تحول من احتفال ضخم إلى تجمع عائلي صغير بسبب "كورونا"

كان العروسان ديبيكا سوبيا Deepika Subbiah 26 عاما مسؤولة التنفيذية في الحسابات في مجموعة براونشتين Brownstein Group للاعلانات و مايكل سيكوريا Michael Cicoria 30 عاما مهندس في مؤسسة Jacob’s Engineering، يتطلعان إلى إقامة حفل زفاف ضخم، فكلاهما من أسر كبيرة و كانا يرغبان في دعوة ما يزيد عن 300 شخص لحضور الزفاف. و لكن جرت الرياح بمالاتشتهي السفن وجائت جائحة كورونا لتغير المخطط.

نقل حفل الزفاف عبر تطبيق زووم.

و عود لقاء الثنائي، وفقا لصحيفة نيوروك تايمز، إلى موقف شهم حدث عام 2013 عندما التقيا في حفل أقيم بمناسبة ذكرى ميلاد جمع طلبة جامعة دريكسيل Drexel حيث كانا يدرسان، فتقدم مايكل، ليساعد ديبيكا سوبيا، وهي تحاول انقاد صديقة لها من الطالبات الموجودات في الحفل و التي أصيبت باختناق، فرافقهما في سيارة التاكسي إلى مقر السكن ثم ودعهما. و تتذكر ديبيكا هذا اللقاء الاول قائلة، بحسب الصحيفة :"لقد كان مايك شهما وكان بالكاد يعرفنا عندما تقدم لمساعدتنا دون أن نطلب منه ذلك. و عندما أوصلت صديقتي لترتاح في الغرفة، التفت لأجده قد انصرف ... و لم أتمكن حتى من أخذ رقم هاتفه لأشكره".

وجدير بالذكر أن "ديبيكا" من مواليد كندا حيث انتقل والديها الأم أوشا و الاب أنتوني سوبيا و الاخ الاكبر رانجاه سوبيا، من الهند للعيش في كندا عام 1989. ثم انتقلت الاسرة بعد ذلك إلى مدينة راندولف بولاية مساشوسيتس الامريكية و كانت ديبكا آنذاك في العامين في عمرها. أما المهندس "مايكل" فقد ترعرع مع والدته الممرضة "ميشيل بالانج Michelle Palange" و شقيقته "كايتلينغ بالانج Kaitlyn Palange" في منطقة "ماهوباك" في نيويورك، حيث انتقلت والدته من ضاحية Bronx من نفس الولاية، و ذلك بعد طلاقها من والده عندما كان "مايكل" رضيعا.

وبعد أيام قليلة من اللقاء الاول في عام 2013 تجدد التواصل بين الاثنين عبر فيسبوك، وتقول ديبيكا :"إن عائلة مايكل إيطالية 100% في حين أن عائلتي هندية 100%." و يقول مايكل :"إن التشابه الكبير بين الثقافتين واضح جدا".

و في عام 2015 تخرجت ديبيكا من الجامعة و انتقلت إلى فيلاديلفيا لتلتحق بعملها في مجال التسويق، وانتقل كذلك سيكوريا إلى منزل اقتناه في نفس المنطقة لايبعد عن سكن ديبيكا سوى بمسافة خمس دقائق مشيا على الأقدام.

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و في 2018، و بعد أن اتخذت علاقة ديبيكا و مايكل مسارها نحو الارتباط، بدأت العائلتين في التساؤل عن موعد الزواج، و في ديسمبر من نفس العام أهدت السيدة بينيت Bennett، و هي جدة مايكل من أمه، لمايكل خاتم خطوبة ماسي. و قال مايكل عن ذلك بحسب الصحيفة :"ذهبت لزيارة أمي و جدتي، و كعادتها في تلك الأوقات بدأت والدتي بالصراخ في وجهي بسبب تأخري في الارتباط."

في شهر أغسطس من عام 2019، عرض مايكل الزواج على ديبيكا بينما كانا في تمشية بحديقة لونغوود غاردنز Longwood Gardens، وجاء ردها ب "نعم" مصحوبا بالدموع. وتقول ديبيكا :"نظر إلي مايك قائلا :"لماذا تبكين؟ أنت تعلمين بأن هذا هو ما سيحدث".

غير أن ما لم يكن الاثنين على علم به هو أن حفل الزفاف الذي باشرا في التخطيط له بدعوة 300 شخصا سيحيد عن مساره بسبب جائحة كوفيد- 19. وتقول ديبيكا بأنهما كانا متفائلين في البداية، و لكن مع فاتح شهر أبريل بدا لهما واضحا بأن تأجيل الاحتفال الضخم أمر لابد منه، و لكن الزواج هو الأولوية، "لقد انتظرت طويلا" تضيف ديبيكا بحسب الصحيفة.

وفي 18 أبريل تبادل العروسان النذر في الحديقة الخلفية لمنزل عائلة مايكل، وجرت مراسيم عقد القران بحضور سبعة من افراد العائلتين و عدد من المشاهدين عبر تطبيق زووم. و بدت العروس ديبيكا و هي تحمل باقة من الازهار وفستان زفاف أزرق مطرز بطول الكاحل، و هو فستان من ماركة BCBG Maxazria اقتنته عبر شبكة الانترنيت، في حين أن العريس ارتدى بذلة بلون أزرق داكن. و تم الاحتفال القصير بإشراف القائم على مراسيم عقد القران. وشارك العروسان احتفالهما عبر تطبيق زووم الاصدقاء اللذين صفقا لهما بحرارة و انهالوا عليهما بتعليقات التهاني مع الكثير من رموز القلوب عبر رسائل الدردشة و المحادثات الالكترونية.

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