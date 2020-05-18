شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن نجاح اختبارات السلامة البشرية على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Moderna ، شركة التكنولوجيا الحيوية في ماساتشوستس والتي تجرى تجارب لإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا، عن تحقيقه نتائج مبشرة واعدة من أول اختبارات السلامة البشرية التي أجرتها، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست.

توفر البيانات نظرة أولية على أحد اللقاحات الثمانية في جميع أنحاء العالم التي بدأت في اختبار على الإنسان لم يتم نشر البيانات في مجلة علمية وهي ليست سوى خطوة أولى نحو إظهار أن اللقاح التجريبي آمن وفعال.

وارتفع مخزون الشركة في التقرير إلى أن ثمانية مشاركين تلقوا جرعات منخفضة ومتوسطة من لقاح Moderna لديهم مستويات دم من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات التي كانت مشابهة أو أكبر من تلك الموجودة في المرضى الذين تعافوا، قد يوحي ذلك لكنه لا يثبت أنه يؤدى إلى مستوى معين من الحصانة.

ويخطط جهد بقيادة جامعة أكسفورد، بالشراكة مع شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca ، لتوفير ملايين الجرعات من اللقاح بحلول الخريف، في الأسبوع الماضي، وكشف الباحثون أن أكثر من 1000 مريض قد سجلوا بالفعل في التجربة الأولية للقاح الذي بدأ في أواخر أبريل.

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ونشرت شركة صينية،Sinovac Biotech ، مؤخرًا دراسة في مجلة Science توضح أن لقاحها يحمي قرود الريس ضد العدوى ويتم حاليًا اختباره في 144 شخصًا تجري تجربتان أخريان للسلامة في الولايات المتحدة ، بقيادة شركة Pfizer و Inovio Pharmaceuticals.

وقال خبراء اللقاحات إن هذه الجداول الزمنية للتطوير المتسارع ممكنة من الناحية النظرية، لكنها متفائلة للغاية وتعتمد على كل شيء يسير على ما يرام. ويشددون على أنه سيكون من المهم جمع بيانات مقنعة بأن اللقاحات آمنة وفعالة قبل استخدامها على نطاق واسع والبيانات الجديدة واعدة ولكنها أولية، من أولى مراحل التجارب الأولى التي تختبر السلامة في الأشخاص الأصحاء.

البيانات التي صدرت عن Moderna مشجعة لكنها لا تمثل سوى خطوة أولى في عملية طويلة لجلب لقاح إلى السوق يأتي من تقرير مؤقت عن عشرات المرضى الذين تمت متابعتهم على مدى أسابيع، في حين تتطلب الموافقة على اللقاح اختبارًا واسعًا في آلاف المرضى متبوعًا بأشهر أو سنوات عديدة.

وقال بول أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، إن البيانات تبدو واعدة ومن المنطقي الشروع في محاكمة كبيرة هذا الصيف.