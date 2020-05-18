شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: خطر انتشار كورونا بين المعلمين والأطفال فى المدارس "منخفض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة جديدة أن خطر انتشار الفيروس التاجي بين المعلمين والأطفال في المدارس "منخفض للغاية"، فوفقا لبحث جديد يدرسه المستشارون الحكوميون فى بريطانيا أنه فإن الفيروس التاجى لا ينتشر على نطاق واسع في المدارس.

تناولت الدراسة 18 طالبًا ومعلّمًا مصابًا في 15 مدرسة ، ووجدت أنه على الرغم من اتصالهم الوثيق مع 863 شخصًا في المدارس ، إلا أن اثنين فقط أصيبوا بالفيروس ، وفقًا لصحيفة التلجراف.

يظهر أن انتشار الفيروس "محدود" في الفصول الدراسية ، بعد أن أشارت الدراسات السابقة إلى أن الأطفال الصغار من المحتمل أن يحصلوا فقط على شكل خفيف من Covid-19.



المسافات بين الطلاب والمدرسين

ووفقا لموقع " الديل ميل" البريطانى، تأتي هذه الأخبار بعد أن حذرت كنيسة إنجلترا الأطفال من معاناتهم إذا لم يتمكنوا من العودة إلى الفصل الدراسي ، حيث تصاعد الضغط على نقابات المعلمين لإنهاء مقاطعتهم لخطط العودة إلى المدرسة.

جاء التحذير بعد تقرير من معهد الدراسات المالية يشير إلى أن الوباء يخاطر بتوسيع الفجوة التعليمية بين الأطفال الأغنياء والفقراء، ووجدت أن التلاميذ من أسر ميسورة يقضون 75 دقيقة إضافية في اليوم على الأنشطة التعليمية.

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التباعد الاجتماعى بالمدارس

كما أثارت الجمعيات الخيرية للصحة النفسية مخاوف من أن الوقت الذي يقضيه بعيدا عن الأصدقاء سيضر بالصحة العقلية للأطفال.



غلق المدارس

في غضون ذلك ، قال عدد من السلطات المحلية إنها لن تلتزم باستراتيجية إغلاق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وستتوخى الحذر عندما يتعلق الأمر بإعادة فتح المدارس.

أظهر استطلاع رأى بريطانى، رفض الاستجابة لرئيس الوزراء جونسون، حيث يؤيد نحو 39 % من الدولة طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ، بانخفاض تسع نقاط عن 48 % المسجلة الأسبوع الماضي ، بينما ارتفع الرفض من 36 %إلى 42 %، وستشهد خطة المدارس الحكومية استقبالًا ، وسيعود التلاميذ في العام الأول والسنة في يونيو مع عودة مجموعات السنة الأخرى لاحقًا.