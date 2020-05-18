شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هده العادات لحماية الكلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور حسين شعيشع أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة أن أهم الطرق للحفاظ على صحه الكلى هما الابتعاد عن عادتين خاطئتين اهمهما التدخين وشرب المشروبات الغازية فهما يؤديان الى تدهور وظائف الكلى بشكل كبير .

وأشار الدكتور حسين شعيشع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن احد الدراسات الأمريكية أكدت أن المدخن السلبى أكثر عرضة لتدهور الكلى ولتأثيره على وظائفها مما يعرضه لاضطراب كبير لوظائف الكلى ويؤثر على عملها .

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والعادة الثانية الأخرى هي شرب المشروبات الغازية والتي ثبت اضرارها الخطيرة على الكلى ووظائفها، بنوعيها الاثنين سواء التي يوجد بها سكر او الخالية من السكر والتي تؤدى الى اضطراب بكتيريا القولون وحامضية بالدم وزيادة في الفسفور وجميعها تؤدى الى مشاكل خطيرة في الكلى ويجب الابتعاد عنها فورا

وقدم الدكتور حسين شعيشع نصيحة للأشخاص الذين لا يفضلون تناول المياه بدون احتوائها على الصودا يمكن اضافه شرائح من الليمون اليها أو الخيار لتغير طعمها ولكن الأهم هو الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية لضررها الكبير على الكلى .