شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هونج كونج تثبت فاعلية الأقنعة فى المعركة ضد فيروس كورونا بنسبة 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم علماء هونج كونج الذين يجرون أبحاثًا على حيوان الهامستر، أول دليل على ما يفكر فيه العديد من السكان طوال الوقت، وهو هل ارتداء الأقنعة الجراحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتقال Covid-19 المحمول جواً أم لا.

ووجدت الدراسة التى نشرتها الجريدة الصينية "scmp"، التي أطلق عليها الفريق الأول من نوعه ، أن معدل الانتقال غير المتصل - الذي ينتقل فيه الفيروس عبر قطرات الجهاز التنفسي أو الجزيئات المحمولة جواً - انخفض بنسبة تصل إلى 75 % عند وجود أقنعة.



فاعلية قناع الوجه

قال كبير علماء الأحياء الدقيقة إن الفريق أجرى الدراسة لأن ضرورة ارتداء الأقنعة ، وهو أمر طالما دافع عنه منذ فترة طويلة ، تواجه تحديًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

تجربة الأقنعة على حيوان الهامستر في تجربتهم ، تم إنشاء أقسام مصنوعة من أقنعة جراحية بين أقفاص في منشأة منعزلة ، مع الهامستر المصاب من جانب وثلاثة من الهامستر الصحي من جهة أخرى، ثم تم وضع مروحة للتأكد من أن الفيروس "سينقل" بين الأقفاص.

تم استخدام 52 حيوان من الهامستر في الاختبارات ، بعد سبعة أيام ، أصيب 10 حيوانات هامستر من أصل 15 ، أو 66.7 % ، وضعت في أقفاص مع عدم وجود فواصل بينها.

ولكن عندما تم وضع حواجز القناع الجراحي على جانب الهامستر المصاب ، كان اثنان فقط من بين 12 في القفص المجاور ، أو 16.7 % ، إيجابيًا لفيروس التاجي، بينما ارتفع هذا العدد إلى أربعة من أصل 12 عندما تم وضع القسم فقط على القفص مع أشخاص أصحاء.

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ووفقا للفريق البحثى "ففي تجربة الهامستر ، يُظهر ذلك بوضوح شديد أن الهامستر أو البشر المصابون، عندما يرتدون أقنعة ، فإنهم في الواقع يحمون الآخرين.

وأضاف : "أنه يمكن تقليل انتقال [الفيروس] بمقدار 50 [نقطة مئوية] عند استخدام الأقنعة الجراحية ، خاصة عندما يرتدي الأقنعة الأفراد المصابون".

ووجدت الدراسة أيضًا أن الهامستر المصاب بـ Covid-19 عن طريق الحقن المباشر لديه أعراض أكثر حدة من تلك التي انتقلت له من خلال الأقنعة، حيث كانت الأعراضىأقل حدة.

وقال أيضًا إنه لاحظ أن الجمهور أصبح أقل حذرًا ، حيث انخفضت نسبة أقنعة هونج كونج من 97 % إلى أقل من 90 % في الأيام الأخيرة.

وحذر من أن السكان يجب أن يظلوا يقظين ، خاصة وأن الفيروس قد يكون لديه العديد من أجهزة الإرسال "الصامتة".

وقال الباحث الرئيسى فى الدراسة: "أعلم أن ارتداء الأقنعة سيكون صعبًا خلال فصل الصيف. نصيحتي هي بشكل خاص عندما تكون في بيئة داخلية أو مغلقة حيث لا يوجد تبادل هواء ، أو في الأماكن المزدحمة أو في وسائل النقل العام ، يجب عليك ارتداء قناع ".