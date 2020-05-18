شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إمبريال كوليدج يحذر : لقاح فيروس كورونا غير محتمل قبل عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر روبين شاتوك خبير كلية إمبريال كوليدج البريطانية، من أنه من غير المحتمل أن يكون لقاح الفيروس التاجي جاهزًا هذا العام، مشيرا إلى وجود "توقعات خاطئة" بعد تصريحات الوزراء فى بريطانيا أنهم يأملون في الحصول على 30 مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر.وحذر الخبراء من أنه من غير المرجح أن يكون لقاح فيروس كورونا العامل جاهزًا هذا العام ، وذلك وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل".

وتعمل كل من جامعة أكسفورد وكلية إمبريال كوليدج لندن على اللقاحات ، حيث قامت الأولى الآن باتفاق مع شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca لإنتاج جهدها على نطاق واسع إذا ثبت أنها فعالة.



خبير امبريال كولدج

وقال وزير الأعمال ، الوك شارما ، أمس إن الحكومة تأمل في أن تكون في وضع يمكنها من طرح برنامج تطعيم شامل في خريف هذا العام.

ولكن أحد الأساتذة المشاركين في مبادرة إمبريال حث اليوم على توخي الحذر حيث قال إنه "لا توجد ضمانات"، و سيتم تطوير لقاح فعال وأنه حتى لو كان موجودًا ، فمن المحتمل أنه لن يكون جاهزًا للإنتاج بالجملة حتى العام المقبل على أقرب تقدير.

وقال البروفسور روبين شاتوك ، رئيس عدوى الغشاء المخاطي والحصانة في إمبريال ، "من المهم ألا يكون لديك توقع زائف بأن يكون قاب قوسين أو أدنى، وأَاف أن هناك حوالي 100 لقاح لفيروس كورونا قيد التطوير في جميع أنحاء العالم.

لكن "أكثر التقديرات تفاؤلاً" تشير إلى أن أحدهم الذي أثبت نجاحه لن يكون "متاحًا بسهولة للاستخدام على نطاق واسع في بداية العام المقبل، قائلا إن الأمر "قد يستغرق بعض الوقت" للباحثين للحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لإثبات دون شك أن اللقاح يعمل بالفعل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة "على شفا" الحصول على لقاح فعال ، قال البروفيسور شاتوك لبي بي سي: "أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين شيئين مختلفين، إحدى العقبات هي صنع جرعات اللقاح ، ومن الواضح أن شركة AstraZeneca يمكن أن تفعل ذلك وهذا شيء جيد ، ولكن هذا يختلف تمامًا عن وجود البيانات التي تثبت أن اللقاح يعمل بالفعل.

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نحن بحاجة إلى هذه البيانات لإثبات أنها جاهزة ومناسبة للتطبيق، و قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على هذه البيانات ، فهى لعبة أرقام، وفي الواقع ، بما أننا أفضل في تقليل عدد الإصابات في المملكة المتحدة ، فسيكون من الصعب جدًا اختبار ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا.

"لا يوجد يقين ، ولا ضمانات في تطوير أي من هؤلاء المرشحين ، لذا أعتقد أنه من المهم ألا يكون لدينا توقعات خاطئة بأن الأمر على الأبواب، وقد تكون أطول مما قد يرغب أي منا في التفكير."

وكان بعض خبراء الصحة قد اقترحوا أن اللقاح قد يستغرق 18 شهرًا لتطويره، بينما حذر البعض الآخر من أنه قد لا يتم العثور عليه.

ولكن من المحتمل جدًا ألا نحصل بالفعل على الأدلة حتى أوائل العام المقبل ، فمن المرجح أن يستغرق الحل العالمي وقتًا أطول لمجرد الجهد التشغيلي الكبير لصنع مليارات الجرعات وإتاحتها في جميع أنحاء العالم."

وقال البروفيسور شاتوك إنه يعتقد أن هناك "فرصة كبيرة للغاية لرؤية عدد من اللقاحات التي تعمل" ، حيث قال إن الأدلة تشير إلى أن الفيروس التاجي ليس "هدفًا صعبًا مثل الآخرين".

يُنظر إلى كل من مشروعي لقاح جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن على أنهما من "المتسابقين" في العالم.