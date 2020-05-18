شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده توحد .. ازاى تتعامل معاه فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة كبيرها يعيشها الآباء مع أطفالهم في ظل فيروس كورونا الذى يثير الرعب والفزع حول العالم، بسبب محاولتهم احتوائهم في المنزل في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهي الأزمة التي تتضاعف إلي حد كبير مع الأطفال الذين يعانون من التوحد، خاصة أن طفل التوحد يواجه مشكلة كبيرة في التعبير عن خوفه.

وزارة الصحة المصرية حرصت علي التفاعل مع الأمر حين نشرت الخطوات اللازمة التي نصحت بها الآباء والأمهات للتعامل مع ابنائهم في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث جاءت تلك النصائح كالتالي :

1/ عمل روتين ثابت داخل المنزل

2/ التواصل مع المعالج الخاص بالطفل

3/ الاستمرار في تدريب الطفل على المهارات التى تعلمها، للحفاظ على مستواه وتطوره.



