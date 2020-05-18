شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين د قد يحميك من مضاعفات كورونا.. إزاى تزوده فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن وجود صلة بين نقص فيتامين د والتعرض لمضاعفات فيروس كورونا، وكذلك فإن فيتامين د من أكثر الفيتامينات التي تلعب دوراً رئيسيا في الحفاظ على صحة أفضل وتقوية المناعة، في هذا التقرير نتعرف على طرق تساعد جسمنا على الحصول على ما يحتاجه من فيتامين د.

ووفقاً لموقع جريدة "دايلي ميرور" فإن فيتامين د المعروف باسم "فيتامين الشمس" يدعم جهاز المناعة لدينا حتى نتمكن من محاربة الفيروسات بسهولة أكبر، كما أنه مهم للحفاظ على صحة العظام، وله دور في الوقاية من سرطان الثدي والأمعاء وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والتهاب المفاصل والخرف.

طرق الحصول على فيتامين د

يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية والبيض وعيش الغراب، ولكن من الصعب الحصول على الكمية الموصى بها من الطعام وحده.

وقالت أخصائية التغذية الدكتورة مارلين د. جلينفيل: "لا يتوقع جسمك الحصول على الكثير من فيتامين د من الطعام، لأنه مصنوع من خلال تعرض الجلد لأشعة الشمس".

توصي هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأن يكمل كل شخص فوق عمر السنة بتناول 400 وحدة دولية / يوم (10 ميكروجرام) من مكملات فيتامين د، خاصة بين شهرى أكتوبر ومارس.





ومن طرق زيادة مستويات فيتامين د :

الخروج في الشمس

اقض 10-15 دقيقة يوميًا مع تعريض وجهك ورقبتك وساقيك وذراعيك للشمس دون استخدام واقي الشمس لأنه يمنع الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج فيتامين د.

وتجنب القيام بذلك في منتصف النهار للتأكد من أنك لا تحترق ، وإذا كنت تقضي وقتًا أطول من 15 دقيقة، فضع كريمًا واقٍ للشمس.

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اسمح للشمس بدخول منزلك أو أجلس في البلكونة

افتح نافذة في ضوء الشمس المباشر وانغمس في الشمس بهذه الطريقة- تأكد من فتح النافذة ، لأن الأشعة لا يمكنها اختراق الجلد من خلال الزجاج.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل:

● الأسماك الزيتية - 100 جرام من سمك السلمون يحتوي على 284 وحدة دولية من فيتامين د ، و 100 جرام من بذور البلسان المعلبة تحتوي على 560 وحدة دولية.

● فطر عيش الغراب - فطر شيتاكي يحتوي على 18 وحدة دولية لكل 100 جرام، من المثير للاهتمام أن الفطر مثل البشر ينتج المزيد من فيتامين د عندما يتعرض جلده لأشعة الشمس - لذا يجدر ترك الفطر في ضوء الشمس المباشر.

● البيض - يحتوي صفار البيضة على حوالي 20 وحدة دولية من فيتامين د.

● الحبوب والحليب المدعم بفيتامين د.

●المكملات الغذائية

غالبًا ما تكون أسهل الطرق وأكثرها أمانًا للحصول على ما يكفي من فيتامين د هي عن طريق المكملات الغذائية

وقال الدكتور جلينفيل، "عند اختيار مكمل فيتامين د، اختر واحدًا حيث يكون شكل فيتامين د هو D3 (كوليكالسيفيرول)، وليس D2 (إرجوكالسيفيرول) ، لأن D3 أكثر فعالية بنسبة 87 ٪ في رفع مستويات فيتامين د والحفاظ عليها".