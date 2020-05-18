شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بطاجن البامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البامية واحدة من أشهر أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى، فيتامين أ ، كربوهيدرات، فيتامين ك، فيتامين ب، بروتين، ألياف، دهون،حمض الفوليك".

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول البامية على فطار رمضان لتقوية المناعة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد البامية على صحة الجسم هى:

1:تحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وفيتامين سى الذى يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر بنزلات البرد والانفلونزا ويحمى الجسم من الفيروسات والجراثيم.

2:تناول البامية يساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

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3:تحتوى البامية على مادة البوليفينول الذى يساعد على تحسين صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

4:تحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.

5:ينصح المرأة الحامل بتناول البامية دائما نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من حمض الفوليك الذى يعزز صحة ونمو الجنين ويحميه من خطر الاصابة بالتشوهات الخلقية.