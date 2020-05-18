سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2020

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع.



وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات تراجع حاد في النمو نتيجة أزمة فيروس كورونا وزيادة مفاجئة في التضخم.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني خلال اجتماع مع مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن تاريخ عودة السياحة الخارجية لن يتحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" ومدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة.

وسجلت مصر 18 حالة وفاة و510 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد-19" أمس الأحد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 12229 حالة، من بينها 630 حالة وفاة، و3742 تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، منها 3172 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأحد، عن تشديد إجراءات الإغلاق والحظر لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19" خلال عيد الفطر الأسبوع المقبل ليبدأ يوميا من 5 مساء وحتى 6 صباحا من يوم الأحد المقبل 24 مايو/أيار وحتى الجمعة 29 من نفس الشهر.

تمويل طارئ

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

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ووافق البنك الدولي أمس الأحد، على تقديم تمويل سريع لمصر بقيمة 50 مليون دولار، كاستجابة طارئة ضمن حزمة التمويل السريع التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي خصصها البنك لمساعدة الدول الأعضاء على التصدي لتداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري.

كما وافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة.

السعر الأكثر تداولا للدولار



وهيمن على الدولار سعر 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر، وتكرر السعر لدى بنوك، العقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وسايب، والمشرق، والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف العربي الدولي.

بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.70 جنيه للشراء و للبيع 15.80 جنيه، وهو نفس السعر المسجل في بنك الأهلي اليوناني.



أقل سعر للدولار في مصر

بينما سجل أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.68 جنيه مصري للشراء، و 15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.



سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو إلى 16.98 جنيه للشراء، و إلي 17.12 جنيه للبيع، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 18.98جنيه للشراء، بينما انخفض سعر البيع إلى 19.18 جنيه، مقابل 19.31 جنيه يوم الأحد، لدى شاشات البنك الأهلي المصري.



سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفعت أسعار العملات العربية الرئيسية امام الجنيه المصري.

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.63 جنيه للشراء، و 51.18 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.

