وجبات خفيفة ومفيدة للمرأة الحامل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتار النساء الحوامل عادةً في نوعية الأطعمة التي تتناولها، إذ إن هناك عددا من الأطعمة التي تكون ممنوعة على النساء الحوامل، كما يحتجن إلى بعض الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها خلال الدوام أو أثناء مشاهدة التلفاز وتكون مفيدة لها ولطفلها.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الوجبات الخيفية المفيدة للنساء الحوامل.

زبدة الفول السوداني والتفاح

تعتبر من الوجبات الخفيفة والمفيدة بالنسبة للنساء الحوامل، حيث تجمع بين عدد من العناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والدهون الصحية.

قومي بوضع ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني الطبيعية على شرائح التفاح أوالبسكويت، ويمكنكِ وضع زبدة الجوز المكونة من اللوز والكاجو، إذا كنتِ لا تحبين زبدة الفول السوداني.

رقائق التورتيلا مع الأفوكادو

ترغب الكثير من النساء الحوامل ببعض الواجبات الخفيفة أثناء مشاهدة التلفزيون مثلاً، وتعتبر هذه من الوجبات الخفيفة واللذيذة، اختاري رقائق التورتيلا التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وغمسيها بالأطعمة النباتية مثل الأفوكادو لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يساعد على منع العيوب الخلقية، ويحتوي على دهون صحية للقلب.

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زبادي بالمكسرات والفواكه

تناولي منتجات الألبان قليلة الدسم 3 مرات في اليوم لتحصلي أنتِ وطفلك على نسبة كافية من الكالسيوم للعظام والأسنان، قومي برش ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من المكسرات على الزبادي لاحتوائها على نسبة من البروتين والألياف، ويمكنكِ إضافة القليل من الفاكهة مثل التوت أو الخوخ المقطّع أو الزبيب.

الشوكولاته بالفاكهة

ترغب الكثير من النساء الحوامل بتناول الشوكولاته، إذا يمكنكِ تناول قطعة صغيرة منها، أو اختاري الفاكهة التي تكون مغطاة بالشوكولاته وتكون قليلة الدسم، وأيضاً يمكنك تناول الحليب بالشوكولاته لأنه يحتوي على بكتيريا مهمة للأمعاء.

نصف ساندويش تونة

تقول الدراسات إنه من المهم أن تتناول النساء الحوامل حصتين إلى ثلاث حصص من الأسماك أسبوعيًا، وتعتبر التونة وجبة خفيفة غنية بالبروتين، وتحتوي على نسبة أقل من الزئبق، ومصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد دماغ طفلك على النمو.

كما يمكنكِ إضافة بعض الأطعمة النباتية عليها المليئة بالألياف والدهون الصحية مثل الأفوكادو، وضعيها على البسكويت المكون من الحبوب الكاملة.