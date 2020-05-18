اختبار المسحات البلعومية طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا

يتساءل الكثير عن طريقة تحليل فيروس كورونا التاجي، منذ تفشي الفيروس في العالم، وتزايد عدد الحالات المصابة به والوفيات أيضا بشكل يومي، وبمجرد ظهور أعراض كورونا على المصاب، يجب أن يتوجه فورًا لإجراء تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا، والذي وصفه البعض بأنه مؤلم ولا يحتمل.

موقع صحيفة ديلي ميل، قدم وصفا تفصيليًا عن طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا، حيث يتم يتم استخدام المسحات البلعومية الأنفية للكشف عن فيروسات الجهاز التنفسي ، مثل الأنفلونزا والفيروس التاجي الجديد.

ويعتبر اختبار المسحات البلعومية افضل طريقة لاختبار السارس CoV-2 ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

كيف يتم تحليل pcr ؟

يتضمن المسح إدخال برعم قطني طويل ومرن في فتحة الأنف وعلى طول أرضية" الأنف ، ومن المفترض أن يتم ذلك ببطء بحيث يكون مريحًا للمصاب ولا يسبب له الألم.

الهدف هو الوصول إلى البلعوم الأنفي الخلفي ، وهو تجويف يتكون من العضلات والأنسجة الضامة ، مغطاة بالخلايا والمخاطية التي تشبه الأنف ويستمر في الحلق.

يتم تدوير المسحة عدة مرات للحصول على خلايا كافية، ثم يتم إرسال العينة إلى المختبر ، حيث سيتم اختبارها لتحديد ما إذا كانت خلايا المريض مصابة بالفيروس.

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فحص العينة

الفيروس التاجي هو فيروس RNA ، مما يعني أنه يستخدم حمض الريبونوكليك كمادة جينية. هناك حاجة إلى عملية تسمى النسخ العكسي لنسخ الحمض النووي الريبي إلى حمض نووي قابل للقراءة.

لا تجمع عينة المسحة الكثير من الحمض النووي الريبي في دفعة واحدة ، وبالتالي يتم استخدام تفاعل سلسلة البلمرة (PCR) لعمل مليارات النسخ بسرعة بحيث يمكن تحليلها.

يتم صبغ الحمض النووي بلون الفلورسنت، الذي يتوهج إذا كان الفيروس التاجي موجودًا، مما يؤكد التشخيص.

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