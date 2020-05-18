تعرف علي السعرات الحرارية للكحك

بدا الجميع استعدادات العيد، سواء شراء كحك العيد، أو عمل الكحك في المنزل خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التاجي،

ورغم أن الكحك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعيد الفطر ، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل صحية ،

خاصة لمرضى السكر ، وأصحاب الوزن الزائد نظرًا لـ السعرات الحرارية في الكحك والمكونات التي تدخل في إعداده.

نصح الدكتور مجدي نزيه رئيس لجنة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ،

بعدم الإفراط في تناول الكحك الذي يعد من الطقوس الرئيسية في أواخر شهر رمضان وعيد الفطر .

وأكد مجدي نزيه في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن السعرات الحرارية في الكحك تتراوح من 200 إلى 250 سعر حراري لكل كحكة حسب حجمها .

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وأوضح مجدي نزيه أن الكحك لن يؤثر بشكل ضار على الصحة لكن الأفضل عدم الإفراط في تناوله بشكل يومي،

ويكفي 2 أو ثلاثة باليوم ، خاصة وأنه يرتبط بفترة العيد فقط فلن يكون وجبة نتناولها لفترة طويلة .

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