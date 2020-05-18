تعرف علي السعرات الحرارية للكحك

القاهره-لايف ستايل
بدا الجميع استعدادات العيد، سواء شراء كحك العيد، أو عمل الكحك في المنزل خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التاجي،
ورغم أن الكحك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعيد الفطر ، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل صحية ،
خاصة لمرضى السكر ، وأصحاب الوزن الزائد نظرًا لـ السعرات الحرارية في الكحك والمكونات التي تدخل في إعداده.
نصح الدكتور مجدي نزيه رئيس لجنة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ،
بعدم الإفراط في تناول الكحك الذي يعد من الطقوس الرئيسية في أواخر شهر رمضان وعيد الفطر .
وأكد مجدي نزيه في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن السعرات الحرارية في الكحك تتراوح من 200 إلى 250 سعر حراري لكل كحكة حسب حجمها .
وأوضح مجدي نزيه أن الكحك لن يؤثر بشكل ضار على الصحة لكن الأفضل عدم الإفراط في تناوله بشكل يومي،
ويكفي 2 أو ثلاثة باليوم ، خاصة وأنه يرتبط بفترة العيد فقط فلن يكون وجبة نتناولها لفترة طويلة .
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