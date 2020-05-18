حقيقة "علامة كورونا" التي حيَّرت أطباء الجلد حول العالم

بات أطباء الجلد يتابعون مؤخرا، باهتمام خاص، أصابع القدمين، مع تزايد القلق من ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من الأشخاص في هذا المكان غير المعتاد.

ويعد الطفح الجلدي وتورم القدمين لدى بعض المصابين بفيروس كورونا واحدا من بين العديد من الألغاز المحيطة بهذا المرض، وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإنها الأعراض الأولى أو حتى الوحيدة التي يلاحظونها، بينما يتعرض آخرون لمشكلة إصبع القدم في نفس الوقت، أو حتى بضعة أسابيع بعد المعاناة من أعراض كوفيد 19، الأكثر شيوعًا وخطورة.

ومن بين النظريات أو الأسئلة المطروحة: هل ذلك مجرد التهاب ناجم عن عدوى بدلاً من البرد؟ هل يزعج الفيروس بطانة الأوعية الدموية في الجلد، وهل يسبب جلطات دموية مجهرية؟

وتوقعت، أستير فريمان، طبيبة الأمراض الجلدية في بوسطن بالولايات المتحدة، أن تتابع وتفحص شكاوى جلدية عدة مع انتشار الوباء، تشمل أنواعا مختلفة من الطفح الجلدي، عندما يصاب الناس بمرض شديد من فيروسات أخرى.

وقالت فريمان من مستشفى ماساتشوستس العام، أنها فحصت عبر خاصية العلاج عن بعد، عددًا أكبر من أصابع القدم خلال الأسابيع القليلة الماضية بدرجة أكبر من حياتها المهنية كلها.

ويُطلق على تلك الأعراض "أصابع كوفيد 19"، وتكون المعاناة من تورم أحمر، مؤلم ومثير للحكة في بعض الأحيان على أصابع القدم، وهو أمر يراه الأطباء عادة على أقدام وأيدي الأشخاص، الذين قضوا وقتًا طويلاً في الهواء الطلق في البرد.

وقالت الأكاديمية الأميركية لطب الأمراض الجلدية: لا تتسابق إلى غرفة الطوارئ إذا كانت أصابع القدم هي مصدر القلق الوحيد.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الأكاديمية نصيحة بأن الفحص الطبي عن بعد هو الخطوة الأولى للأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كان لديهم "أصابع قدم كوفيد 19" وليس لديهم سبب آخر للرعاية العاجلة.

ويجب على الأطباء بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كان يجب على المريض البقاء في عزلة منزلية، أو الخضوع للفحص.

والمعروف أن أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا هي الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس، لكن بعض الأشخاص قد يكونون مصابين بكوفيد 19، دون أن تظهر عليهم أي أعراض، لكن مع استمرار انتشار هذا الفيروس المحير، يتم الإبلاغ عن أعراض أقل شيوعًا بما في ذلك فقدان التذوق والقيء والإسهال، مع مجموعة متنوعة من مشكلات الجلد، بشكل متزايد.

وفي أحد التقارير، قام أطباء الجلد بتقييم 88 مريضًا يعانون من مرض كوفيد 19 في مستشفى إيطالي، وتوصلوا إلى أن 1 من كل 5 يعانون من نوع من أعراض الجلد، معظمها الطفح الجلدي الأحمر.

وفي تقرير آخر، أفاد أطباء إسبان بوجود نحو 375 مريضًا مصابًا بالفيروس، لديهم شكاوى الجلدية.

وكنت صور أصابع القدم الحمراء والطفح الجلدي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات دردشة الأطباء بالفعل الأطباء من التعرف السريع على العلامات الجلدية.

وكتب د. كانادي شينكاي، من جامعة كاليفورنيا، في سان فرانسيسكو، "لقد حان الوقت الآن لعلم يتسم بالصرامة والدقة" لفهم العلاقة بين هذه الأعراض والمرض.

وتدير فريمان من بوسطن سجلاً دوليًا لكوفيد 19، بحيث يستطيع الأطباء للإبلاغ عن حالات أعراض جلدية محتملة مرتبطة بالفيروسات، ومن بين 500 تقرير منذ أواخر مارس، أورد نصفها بقعا تشبه بثور القدمين، على حد قولها، وأشارت فريمان إلى أن معظم مرضى إصبع القدم التي رأتهم لم يصابوا بمرض شديد.

وعما إذا كان الأمر معديا، قالت فريمان "لا يمكننا أن نقول ذلك بمجرد النظر إلى أصابع قدميك"، علما بأنه يمكن أن تتسبب الحالات الطبية الأخرى، مثل الذئبة، في حدوث بقع متشابهة، وهو سبب آخر يتطلب أن يناقش الأطباء الحالة الصحية العامة لكل مريض والخطوات التالية للاختبار أو الرعاية الأخرى اللازمة.

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