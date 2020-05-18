تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) منها 4 حالات "وافدة" خلال الساعات ال24 الماضية.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82954 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة "محلية" منها حالتان في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين وحالة واحدة في شنغهاي، في حين لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.
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