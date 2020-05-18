ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المكسيك إلى 49219 والوفيات إلى 5177

قالت السلطات في المكسيك يوم الأحد إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

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