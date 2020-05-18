قالت السلطات في المكسيك يوم الأحد إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.
ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
قد يهمك ايضا:
تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة
سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المكسيك إلى 49219 والوفيات إلى 5177 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.