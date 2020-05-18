عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يتجاوز 3 آلاف وإجمالي الإصابات يصل إلى 96169

تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في الهند 3 آلاف ليصل إلى 3029 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96169 اليوم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية الهندية.
وسجلت البلاد أكبر ارتفاع يومي في عدد الحالات بـ5242 حالة من الأحد حتى الاثنين، وفقا للبيانات.
وبحسب مسؤولي الوزارة، خرج حتى الآن 36824 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 56316 حالة.
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