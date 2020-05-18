تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند بالكريمة لضيافة عيد مميزة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للزينة : جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

كريمة : كوب - الزبدة : ثلثان الكوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 1 حبة

- خلاصة جوز الهند : نصف ملعقة صغيرة

- خلاصة اللوز : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- جوز الهند : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

جهزي صينية مافن ميني بدهن القوالب بالزبدة.

اخلطي السكر والزبدة والبيض وخلاصة جوز الهند وخلاصة اللوز بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح وجوز الهند واخلطي بالملعقة الخشبية حتى تتجانس المواد.

وزعي الخليط على صينية المافن المجهزة واضغطي قليلاً على كل حبة واخبزيها لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون من الجوانب.

ازيليها من الصينية واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق.

زيني بالكريمة المخفوقة ورشة جوز الهند وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات بالنوتيلا والكريمة طريقة إعداد وتحضير بسبوسة اللوز

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